食安中心驗出1款「毒雞蛋」殺蟲劑超標逾2倍 長期食恐傷肝腎致癌

早上一隻煎雙蛋、午市一碟滑蛋叉燒飯、晚飯再來一道家常蒸水蛋，雞蛋幾乎是每位香港人每日必食的家常食材。然而，這款百搭食材近日卻再次敲響食安警鐘。食物安全中心最新公布，在市面抽驗的一款雞蛋中，驗出殺蟲劑殘餘量超出法定上限超過兩倍。究竟今次涉事的成份是什麼？長期食落肚對身體有何影響？市民買蛋時又該如何自保？



土瓜灣倉庫抽檢出事 雞蛋樣本殺蟲劑殘餘超標逾2倍

食安中心公佈在土瓜灣一個工廈倉庫發現有雞蛋樣本含有除害劑。（圖片來源：截圖自食安中心官網）

事緣食安中心早前透過恆常食物監測計劃，在土瓜灣一個工廈倉庫抽取雞蛋樣本進行化驗。結果發現，該款雞蛋樣本含有除害劑（即殺蟲劑）「氟蟲腈」，殘餘量達到 0.044 毫克／公斤。

根據香港法例《食物內除害劑殘餘規例》，氟蟲腈在禽蛋中的最高殘餘限量標準為 0.02 毫克／公斤。換言之，該樣本超標超過兩倍。

涉事批次即時封存 違例最高可罰款5萬及判監

發現問題後，食安中心已即時指令涉事入口商將受影響產品停售並封存，嚴防問題雞蛋流出街市或超市零售點，同時正全力追查問題批次的源頭及分銷去向。

根據本港法例，任何人在香港進口、製造或售賣含有超標除害劑殘餘的食物，即屬違法。一經定罪，最高可被判處罰款 5 萬元及監禁 6 個月。當局亦表明會加強在進口層面及各大零售點的抽驗工作，確保市面食品合乎安全規格。

▼▼▼ 蛋黃、蛋白營養比一比 （按圖睇清👇👇👇）

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什麼是「氟蟲腈」？殺蟲成份恐損肝腎、具致癌性

不少人對「氟蟲腈」（又名芬普尼、非潑羅尼，英文：fipronil）這名字並不陌生。它是一種廣泛應用於農業的殺蟲劑，由於對跳蚤、牛蜱等外寄生蟲特別有效，亦常見於貓狗寵物的滴頸除蟲藥。然而，國際間普遍嚴格禁止在供人類食用的產蛋禽鳥身上直接使用氟蟲腈。

潛在健康隱憂：

肝腎及神經受損：若長期或過量攝入氟蟲腈，容易加重體內解毒與代謝器官的負擔，嚴重者可能損害肝臟、腎臟，甚至影響中樞神經系統運作。



致癌風險：美國環境保護署已將氟蟲腈歸類為「可能令人類致癌物質」，動物研究顯示長期攝入有機會誘發甲狀腺腫瘤。



雖然食安中心表示，按今次樣本檢出的含量，在正常食用份量下，對人體產生即時急性中毒的風險不大，市民無須過於恐慌，但化學物積聚始終對健康無益，尤其對小朋友及長者等高危群組而言，更應提高警惕。

買蛋食蛋要精明！學會4招避免「中毒」

除了政府把關，市民平時在選購與處理雞蛋時，掌握以下幾個實用小技巧，就能大幅減低食入細菌或受污染風險：

1. 認清信譽來源與完整標籤



盡量光顧有信譽的持牌街市檔、大型超市或連鎖店，避免購買來歷不明的散裝蛋。購買時留意包裝盒上的產地、有效食用日期及保存溫度要求。

2. 堅拒有裂痕蛋、揀表面乾淨無糞便



挑選時逐隻檢查，絕不要購買蛋殼有裂紋、變形或發霉的雞蛋。蛋殼破損意味天然保護膜已失效，外面的細菌（如沙門氏菌）極易滲入蛋液內部。

3. 買回家切勿用水清洗蛋殼



很多人習慣買蛋回家立刻沖水洗乾淨，其實大錯特錯！清洗雞蛋會破壞蛋殼表層的原生角質保護膜，水分更會促使蛋殼表面的細菌經氣孔吸入蛋內。買回家後應直接原盒或放入保鮮盒置於雪櫃冷藏；若表面真有禽鳥糞便，可在「臨下鑊烹調前一刻」才迅速清洗，並隨即徹底煮熟。

4. 高危人士切忌生食蛋黃



不少港人都喜歡吃半熟溫泉蛋、太陽蛋，蛋汁雖然美味，但幼童、長者、孕婦及免疫力較弱的人士，應盡量避免進食未徹底煮熟的蛋類製品。烹煮時確保蛋白與蛋黃完全凝固，才能徹底消滅沙門氏菌等致病菌。

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