國泰 I Can Fly計劃成都啟航　應屆DSE考生飛機迷立志做機師

國泰青少年發展項目「飛躍理想計劃」（I can Fly Programme）今年迎來第十屆，首次匯聚中港兩地共80名青年學員。這批學員已展開橫跨成都及香港、為期兩星期的航空探索之旅；國泰將從中挑選兩地各6名表現優異學員，於8月中旬赴澳洲阿德萊德參與飛行體驗課程。



參與本屆計劃的學員背景多元，來自香港學員陳頌恆是應屆DSE考生，就讀宣道會陳瑞芝紀念中學，他自小已對航空充滿興趣，笑言是一名「機膠」，為參與成都之旅而未能親自回校領取成績單，幸獲知在英文、數學和物理科取得理想成績，為將來加入航空業打好基礎，他考慮升讀理工大學航空課程，或到中國航空學院升學。



同樣立志加入航空業的還有來自內地學員后潤超，他表示體驗專業模擬飛行後，深感「飛越理想」的震撼，並對能與熱情活潑的香港學員跨文化交流感到無比興奮。



兒時曾穿機師制服 14歲女學員立志做機師

國泰「飛躍理想計劃」計劃由2003年創立，至今已培育超過8,800名學員，適逢國泰成立80週年，今屆 「飛躍理想青年學院」與中國宋慶齡基金會合作，在內地挑選40名青年學員，與同樣對航空業充滿熱忱的40名香港青年學員，展開兩星期橫跨成都、香港的跨地域學習平台。

國泰 「飛躍理想青年學院」於成都啟航，首次匯聚80名香港及內地青年探索航空世界。（金敏琍攝）

香港學員中，年僅14歲就讀香港華人基督教聯會真道書院的中三學生符蓉，其機師夢源於小時候一次拍攝廣告的經歷。當時她因工作穿上機師制服，「我覺得好像有一種力量，一種很不一樣的感覺，那一刻我就對自己說：『我要做機師，我一定要做機師！』」。

此外，熱愛旅行的她每次坐飛機時感受到的離心力，以及機艙外的高空風景，都讓她對藍天無比嚮往。加上她的哥哥在2024年也曾加入「飛躍理想計劃」，在哥哥的薰陶與分享下，她對航空業有了更深的認識，因此今年剛滿14歲、符合參加資格後，便第一時間報名。

今年14歲的香港學員符蓉（左），覺得 「I Can Fly」 不單是一句口號，而是參加計劃的終極目標。（金敏琍攝）

符蓉近距離觀看飛機升降畫面，她感到很漂亮及很壯觀。（金敏琍攝）

DSE成績理想 盼赴內地或本地大學進修航空專業

另一位香港學員陳頌恆從小已是飛機迷，坦言自己是一個「機膠」，平日喜歡到香港機場及沙螺灣一帶拍攝不同的飛機。去年一次長途機回香港旅程後，頌恆決定在家添罝飛行模擬器。

應屆DSE考生陳頌恆從小對航空充滿興趣，渴望成為一名駕駛商用飛機的飛行員。（金敏琍攝）

每逢飛的時候，我都會有一個好自由的感覺，可以在天空上飛翔，玩吓玩吓就愛上咗 陳頌恆

頌恆去年在首屆舉辦的國泰校際航空問答挑戰盃中，代表學校奪得冠軍，讓他認識「飛躍理想計劃」而參與。他認為透過計劃能與業界專業人士面對面交流，是一個難能可貴的學習機會。

身為應屆DSE考生，因身處成都而無法親身回校取成績單，要由母親代勞。他透露在英文、數學和物理取得理想成績，這些科目正正是航空業不可或缺的基礎，進一步堅定他未來投身航空業的決心。

目前他正考慮升讀理工航空技術相關課程，或報讀中國航空學院，「考慮直接進入航空學院讀書，學習揸飛機，將來或會加入國泰見習飛行員培訓計劃，成為民航機師。」

國泰 「飛躍理想青年學院」於成都啟航，首次匯聚80名香港及內地青年探索航空世界。（金敏琍攝）

國泰 「飛躍理想青年學院」於成都啟航，首次匯聚80名香港及內地青年探索航空世界。（金敏琍攝）

親身體驗全機艙3D模擬器

在成都展開的一系列活動中，兩位香港學員均表示獲得了平時難以接觸的寶貴經驗。符蓉表示，在參觀舊式飛機與機艙內部後，更清晰地了解了航空技術的演進。頌恆則指出，平日在家操作模擬飛行時只能專注一、兩件事，但在成都體驗的專業全機艙3D模擬器中，必須高度專注於每一項螢幕數據與無數的儀表按鈕，這使他對實際飛行的嚴謹要求有了全新的認識。

陳頌恆（左）與符蓉表示透過計劃，能夠與業界專業人士面對面交流，聆聽他們的經驗和分享，是難能可貴的學習機會。（金敏琍攝）

深層次了解航空航天知識

航空夢無分地域，來自成都的高二學生李向晴，童年曾在美國侯斯頓生活，經常前往附近美國太空總署（NASA）遊玩，開啟了她的航空夢。一直熱愛工程學的她，希望透過計劃能實地接觸飛機的內部結構，以及更深層次地了解航空航天的知識。

來自深圳的后潤超則自小受從事工程的父親薰陶，對工程學產生興趣，加上近年在中國國產大飛機C919成功研發的新聞激勵下，后潤超立志成為「能設計飛機、也能駕駛飛機」的雙棲工程師。

在未來規劃中，李向晴將到美國升學，原打算朝火箭及航天工程類發展，但在成都的民用航空飛行學院中體驗模擬飛行後，使她對駕駛飛機產生興趣，未來或會加入國泰當機長。

后潤超（左）及李向晴是來自內地的青年學員，兩人對航空科技感到著迷。（金敏琍攝）

后潤超則計劃來港升學，他除了會參與明年內地高考外，還打算參與「港澳台聯招考試」及香港文憑試，為自己增加升學機會。

學員在成都參觀成飛航空主題教育基地、中國民用航空飛行學院及電子科技大學，了解國家航空產業發展、人才培養及科技創新成果。（金敏琍攝）

「飛躍理想青年學院」於7月15日在成都舉行啟動禮，80位學員會先在成都展開一星期學習，包括參觀成飛航空主題教育基地、中國民用航空飛行學院及電子科技大學，了解國家航空產業發展、人才培養及科技創新成果。

隨後學員將前往香港，包括參觀國泰城、香港民航處及港機工程，從飛行運作、工程維修至機艙服務，全面了解航空業的專業分工，及認識國際航空樞紐的運作體系。

學員在成都參觀成飛航空主題教育基地、中國民用航空飛行學院及電子科技大學，了解國家航空產業發展、人才培養及科技創新成果。（金敏琍攝）

地勤變航班簽派員 勉勵學員發掘無限可能

「飛躍理想計劃」2007至2008年度學員葉慧瑄，目前在國泰航空擔任飛行營運部航班簽派員。她憶述，當年對航空業的認知局限於機師與空中服務員，透過計劃中才了解到維持一趟飛行，需要許多後勤崗位的共同努力。

她在修讀航空課程後加入航空業界，擔任10年地勤工作後，憑著曾參與「飛躍理想計劃」對航空業認識，最終成功轉任有「地面飛機師」之稱的簽派員。葉慧瑄稱平日工作包括負責制定飛行航線、油量、並在突發天氣或如火山爆發等極端情況下即時重新規劃航線。她勉勵年輕學員不需過早局限自己的職業目標，應大膽透過計劃探索不同的崗位。

中國宋慶齡基金會秘書長陳宏曲（左四）、國泰顧客及商務總裁劉凱詩（右四）、中國宋慶齡基金會基金部副部長劉穎（右三）、國泰中國內地董事鄭家駒（左三）、國泰中國內地公共事務及品牌行銷總經理孫悅怡（左二）、國泰中國內地商務及運營總經理徐谷昀（右二）主持國泰飛躍理想青年學院2026的啟航儀式。（國泰提供圖片）

現時為國泰航空二副機長的吳文朔，曾於2019年參與國泰「讓夢啟航」計劃。他建議學員們在計劃中要「廣交朋友、勇於體驗、大膽探索」。吳文朔表示對當年國泰的導師們，展現的專業與包容，熱心解答當時他看似幼稚的技術問題，讓他感受到如「未來同事」般的支持，進而堅定了入職國泰的決心。

AI世代下要有好奇心、勇於創新

國泰劉凱詩鼓勵同學透過這次獨特的經歷，加強交流，為未來發展創造更多可能。（國泰提供圖片）

國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，「飛躍理想計劃」計劃不單是企業社會責任，更是集團對整個航空產業鏈人才的長期投資，學員在過程中能對航空產業鏈內不同專業崗位增加認識，擴闊了他們對整個行業的深度和闊度，有了新視野，無論參與學員將來是否加入國泰或航空業界，只要在過程中，能讓學員思考夢想，訂立將來目標，已經極具社會價值。

在AI急促發展的世代，劉凱詩認為年輕一代都必須保持好奇心，對於AI與新科技等新事物，要保持強烈的好奇心與接受度；亦要勇於創新、敢於迎接各種未知挑戰的精神，同時需具備國際視野及強大的溝通能力，在跨文化與跨部門的合作中展現良好的溝通技巧。