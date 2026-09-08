涉偷拍脫罪但遭警隊革職　前警員憂付不起訟費　撤銷司法覆核申請

前警員涉在旺角偷拍女子裙底，雖然最終未被裁定罪成，但在紀律聆訊遭警隊革職。他不滿這決定，年初入稟申請司法覆核（HCAL13/2026）。案件今（8日）在高等法院處理時，該前警員稱考慮到經濟風險，擔心一旦敗訴，需要支付訟費，要求撤銷申請。暫委法官林展程批准其申請。



申請人為英裕泰，答辯人為警務處處長周一鳴。

前警員英裕泰撤銷司法覆核的申請。(朱棨新攝)

英經審訊被裁定有違公德罪不成立

英被指於2017年穿上鞋帶內藏有鏡頭的鞋，在旺角港鐵站扶手電梯偷拍女子裙底。裁判官則指申請人雖可疑，但未能確證他有作偷拍行為，裁定他作出有違公德的行為罪不成立。

認為紀律處分施加刑罰不合理

英早前在申請書指，警務處長於2025年10月6日就其紀律聆訊作出的革職決定。惟他認為紀律聆訊嚴重違反程序公義及自然公義原則，在法律上屬不合法。他又指，紀律處分施加的刑罰明顯不成比例，並超出合理決策者在相關情况下可作出的判斷範圍，在法律上不合理。他要求法庭推翻把他革職的決定。

英稱付不起數十萬元訟費

英今未有律師代表，庭上指考慮經濟風險後，決定撤銷訴訟。他解釋，對他而言，申請司法覆核如同賭博，一旦敗訟，他需要支付訟費，謂：「 50、60萬（訟費），我俾唔起。」法官則批准其申請。