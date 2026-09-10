兩自閉男子加入倡港獨聯盟　官斥行為屬賣國求榮　判囚36至38月

兩名患自閉症的男子，涉參加綽號「姜牧師」姜嘉偉成立的「香港民主建國聯盟」，並涉參與推動港獨的活動，去年被國安處拘捕。兩男早前認串謀分裂國家罪（DCCC 1367/2025），案件今(10日)在區域法院判刑。



法官練錦鴻指，香港民主建國聯盟及香港議會，目的均在分裂國家，兩名被告積極參與，屬賣國求榮。其中一名被告稱為想獲外國政治庇護而加入，認為他為個人利益，不惜對國家及香港不利；另一被告雖發言不多，但若姑息，恐令2019亂象重現，故分別判兩被告入獄38及36個月。

兩名被告陳泰森和伍始東，在區域法院分別被判囚38及36個月。(黃浩謙攝)

同案15歲被告被判囚3年半

今日判刑的兩名被告：陳泰森（27歲，速遞員），和伍始東（25歲，侍應），承認《國安法》下的「串謀分裂國家」罪，指他們於2024年11月6日至2025年7月9日，在港串謀和其他人組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一的行為。陳被判囚3年2個月，伍則被判入獄3年。

同案一名案發時15歲的被告，已承認1項串謀分裂國家罪，被判囚3年半。

兩被告均為建國聯的活躍成員

綽號「姜牧師的」姜嘉偉，因提倡港獨等言論被港府通緝。姜在2024年11月創立「香港民主建國聯盟（建國聯）」，並稱該組織為「香港海外政權政黨」，主張「光復香港」、「香港獨立」和「殲滅中國共產黨」。建國聯被指是非法組織，兩名被告均是建國聯的活躍成員。

陳在群組中提出過多項建議

兩名被告是建國聯成員，亦是多個通訊群組的成員，陳泰森曾就建國聯的名稱、黨徽和收集警員和其家屬個人資料等提出建議；伍則曾在群組發送「藍白旗」照片，並把該旗稱為「國旗」，他亦就「香港獨立」後的政策提出建議，包括拆除金紫荊廣場的國旗、取締香港傳媒機構和判處政府高官死刑等。

陳警誡稱想獲加拿大政治庇護

陳於2025年7月9日被捕，他警誡下稱為想獲加入加拿大政治庇護，才加入建國聯。他的電話記錄顯示他曾和時任建國聯主席歐永康對話。他的電話內亦有建國聯黨徽的草稿，及求美國政府保護香港政治犯，及制裁中港政府官員的提案草稿等資料。陳在錄影會面稱，經姜介紹加入建國聯，他認同建國聯的宗旨，2025年5月已因害怕被捕而退出。

伍家中有光時標語旗幟

伍亦於同日被捕，警方在其住所找到17面旗幟，包括｢藍白旗｣，以及象徴西藏、廣東、東突厥等獨立的旗幟，亦有光復香港時代革命的標語旗幟等。

求情時兩名被告均透露患有自閉症，陳曾於2022年因非法煽惑他人參與非法集結罪而被判囚1年，指陳遭人利用而犯案；伍則稱因好奇而加入建國聯。