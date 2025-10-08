3男涉串謀分裂國家案　 15歲被告擬認罪　案押後至10.31處理

國安處早前拘捕多名涉與「香港民主建國聯盟」組織有關男子，其中三人被控《國安法》下的串謀分裂國家罪。案件今(8日)在區域法院提訊，其中一名15歲被告透過律師表示擬認罪，法官把其案件押後至10月31日，以處理其答辯。至於另外兩名被告的案件，法官把押後至11月27日再訊，以待兩人申請法援的結果。



3名被告為15歲男學生、陳泰森（26歲，速遞員）及伍始東（25歲，侍應），同被控1項串謀分裂國家罪。他們被控於2024年11月6日至2025年7月9日期間，在香港一同串謀和與其他人串謀，組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為，不論是否使用武力或者以武力相威脅，即：將香港特別行政區或者中華人民共和國其他任何部份從中華人民共和國分離出去：非法改變香港特別行政區或者中華人民共和國其他任何部份的法律地位；或將香港特別行政區或者中華人民共和國其他任何部份轉歸外國統治。

案件編號：DCCC 1367/2025