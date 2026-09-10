售含偉哥壯陽成分大馬「天然草藥咖啡」　警深水埗拘一名70歲男子

衞生署今（10日）表示，早前調查發現，深水埗一個處所涉嫌違法銷售一款含有未標示受管制藥物成分的產品，該款產品名為「天然草藥咖啡Natural Herbs Coffee Kopi Panggung AL-Ambiak」，在馬來西亞生產。



化驗所的檢驗結果顯示，產品樣本含有「昔多芬」（Sildenafil），即壯陽西藥「偉哥」主要成分，屬《藥劑業及毒藥條例》管制的第1部毒藥。署方今日聯同警方採取執法行動，拘捕一名涉嫌非法售賣及管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品的70歲男子。



「天然草藥咖啡Natural Herbs Coffee Kopi Panggung AL-Ambiak」被驗出含有用於治療勃起功能障礙的處方藥物「昔多芬」。（政府新聞處圖片）

「昔多芬」用於治療勃起功能障礙 屬處方藥物 不當使用有風險

衞生署表示，跟進早前收到的報告，在深水埗一個處所購買一款名為「天然草藥咖啡Natural Herbs Coffee Kopi Panggung AL-Ambiak」的產品。政府化驗所的檢驗結果顯示，產品樣本含有「昔多芬」，屬《藥劑業及毒藥條例》（第138章））管制的第1部毒藥，有關產品亦懷疑屬未經註冊藥劑製品。

署方指，「昔多芬」是用於治療勃起功能障礙的處方藥物，必須在醫生專業建議下使用，亦只可在註冊藥劑師監督下於藥房憑醫生處方購買。「昔多芬」的副作用包括低血壓、頭痛、嘔吐、頭暈及短暫視力模糊，亦可能與某些藥物產生相互作用，令血壓降至危險水平。不當使用「昔多芬」可能構成嚴重健康風險，尤其是對有心臟問題的病人。

衞生署呼籲已購買該咖啡人士停止服用 交辦事處銷毀

衞生署呼籲，已購買上述產品的市民立即停止服用，並提醒市民切勿購買或服用成分或來歷不明的產品。如服用有關產品後感到不適，應尋求醫護人員的意見。市民可於辦公時間內，將有關產品交予香港灣仔告士打道5號稅務大樓41樓4105室衞生署藥物辦公室銷毀。

署方強調，非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行一經定罪最高罰款100,000元及監禁兩年。衞生署同時提醒市民，透過任何途徑，包括即時通訊軟件或社交媒體平台非法出售受《條例》管制的藥物，均須負上刑責，切勿以身試法。