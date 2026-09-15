施政報告前瞻｜單位愈建愈細躺平何罪　北都能否破局實現住大啲？

【施政報告2026】新一份《施政報告》將於明日（9月16日）發表，隨着簡樸房條例今年開展、簡約公屋三萬伙預計年內落成，本屆政府「告別劏房」的首要任務可謂完成了一半。但在解決「有冇得住」的同時，廣大市民及中產階層更期盼的，是能否在政策上真正落實「住大啲」的願景。回顧本港近年發展，「愈建愈細」成為不爭事實，其社會代價甚至比想像中更大。政府銳意發展的北部都會區能否成為提升人均居住面積的試點，如何將北都變為宜居的社區，將是今次《施政報告》的焦點。



近年不少樓盤單位面積愈來愈小，被譏諷為「納米樓」。（資料圖片）

居屋2022啟欣苑，劏盤最細面積186平方呎。（房委會樓書截圖）

公屋平均面積大減三分一、居屋八成細過40平方米 私樓「納米化」

探討「住大啲」前，必須正視本港單位面積日益萎縮的現實。智庫「未來經濟學院」研究顯示，過去30年間公營房屋「愈建愈細」，公屋平均面積大減三份之一至26.7平方米，四至五人單位甚至細過昔日的兩房戶；居屋少於40平方米的比例，更由2000年的4.3%狂飆至2024年的八成。

私人市場同樣「納米化」，近三年新落成私樓有一半屬少於40平方米的甲類單位，平均建築面積由2011至2015年的75至80平方米，急跌至過去數年的39至47平方米。70平方米或以上的大單位落成量，對比千禧年初更大減58%。

研究亦表明，現屆政府不時強調的房屋「落成量」，容易淪為一種「數量錯覺」。在現時的房屋規劃指標下，一個60平方米的家庭單位與20平方米的納米樓被同等計算。

單位愈建愈細，「住大啲」成為不少人的奢望。（資料圖片）

房屋階梯「上層」居住空間比不上過往「下層」

上述數字亦解釋了政府希望市民「上進上流」，但市民卻「躺平」住公屋的其中一個原因。對不少家庭而言，置業的初衷是改善生活環境；但現實是房屋階梯的「上層」，在居住空間上並不如當年的「下層」，若拾級而上的結果只是換來一紙業權，實際空間卻無改善，甚至「明升暗降」，躺平何罪之有？

居住空間狹窄不僅是觀感問題，更帶來沉重的社會代價。港大研究指出，成年人居住面積每增加7至8平方米，精神障礙及心理困擾風險可顯著降低。此外，空間更是影響生育意願的關鍵，工聯會有調查顯示近八成受訪者將「住屋」列為影響生育主因。隨着本港最新出生人數首次跌穿3萬水平，住屋與人口結構的關連已不容忽視。

要檢視本港積弊，不妨將目光投向同樣地少人多的競爭對手新加坡。星洲近年興建的預購組屋平均面積達80平方米，足足是本港公屋的三倍大；其人均居住面積達320平方呎，比香港中位數約172平方呎大近一倍。

發展局預計北都可提供逾50萬個房屋單位，規劃時已計算「住大啲」的願景。（資料圖片）

香港若要急起直追，作為未來數十年發展引擎的北部都會區，或是扭轉情況的契機。發展局預計北都可提供逾50萬個房屋單位，規劃時已在評估中假設私營及公營房屋平均面積，分別可由83平方米提升至90平方米、以及由55平方米提升至60平方米，即發展局《香港2030+》報告中的假設，意味大有條件實踐「住大啲」的願景。立法會跨黨派亦倡議，將北都公營房屋的人均居住面積由現時不少於7平方米，提升至10平方米以上。

然而，單單擴大單位面積，並不足以打造真正的宜居都會。前規劃署署長、北都「推手」凌嘉勤早前則提醒，北都發展必須汲取昔日新市鎮的教訓，摒棄單純「建屋」的項目主導思維，改以「社區營造」為目標。民建聯亦發現，近八成北都居民擔心自身學歷技能不足勝任創科職位，期望政府在北都實現「職住平衡」，建立不同層次、多元產業的就業生態。

新一份《施政報告》即將出爐，如何呼應市民對於「住大啲」的需求，如何用好北都這三萬公頃土地，為市民創造幸福感，值得政府思考。