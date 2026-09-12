「友」妳啟導」計劃第二屆啟動　設「薪傳夥伴」畢業生任「學姊」

政府推出「『友』妳啟導」友師計劃」，日前舉行第一屆畢業禮暨第二屆啟動禮。民政及青年事務局今日（12日）表示，第二屆計劃別加入「薪傳夥伴」安排，由第一屆畢業學員擔任新一屆學員嘅學姊，等「她力量」可以薪火相傳。



「『友』妳啟導」友師計劃第一屆畢業禮暨第二屆啟動禮。

設「薪傳夥伴」 讓「她力量」薪火相傳

「『友』妳啟導」友師計劃第一屆畢業禮暨第二屆啟動禮在上周六（5日）舉行。民政及青年事務局今日（12日）在社交平台分享早前活動片段。局方指，今年特別加入「薪傳夥伴」安排，由第一屆畢業學員擔任新一屆學員學姊，讓「她力量」可以薪火相傳。

首屆學員BiBi。（影片截圖

首屆學員：視友師為終身學習榜樣

首屆學員BiBi指，透過計劃得到友師指導同寶貴意見，並視友師為終身學習榜樣；她亦希望其他巴基斯坦女生可以踏出第一步，成為「She Inspires」的一份子﹔另一位學姊鄭丹悅指，計劃讓她認識到閱歷甚豐的友師，以及找到更清晰的未來路向。

計劃透過配對不同界別女性友師 協助年輕女性提升技能

「『友』妳啟導」友師計劃」透過為本港女大學生配對來自不同界別女性領袖友師，以豐富職場經驗和人生智慧，協助年輕女性提升技能、建立自信同人際網絡，培育未來「半邊天」力量。除與友師交流外，民青局亦為學員提供職涯規劃、溝通技巧、商務禮儀和企業參觀等培訓同活動，為他們步入職場做好準備，以及為香港孕育未來女性領袖。