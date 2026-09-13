消防處換新一代消防員呼吸器　換氣樽僅10秒　引活動間隔模擬火場

消防處全面更換新一代消防員呼吸器，並在訓練場地引進活動式間隔系統，透過裝備及訓練兩方面，提升前線人員的應變能力與救援效能。



消防處全面更換新一代消防員呼吸器。（政府新聞網圖片）

消防處全面更換新一代消防員呼吸器。（政府新聞網影片截圖）

消防處全面更換新一代消防員呼吸器，並在訓練場地引進活動式間隔系統，透過裝備及訓練兩方面，提升前線人員的應變能力與救援效能。（政府新聞網圖片）

增免按鍵小隊通話器 提升通訊能力

消防處接受政府新聞網訪問時指，以往替換氣樽需要像扭螺絲一樣轉動接頭，耗時約一分半鐘，新引進的呼吸器使用第四代呼吸器，加入快速接頭，只需對準，一按即鎖，10秒內就可以完成。新系統亦配備「緊急呼吸安全系統」，讓消防員在危急情況下可透過氣喉互連共享空氣。

為提升通訊能力，新款呼吸器整合面罩式通話裝置，加入小隊通話器，具備麥克風與耳機，能過濾背景雜音，且不用按鍵，隊員即使在混亂的環境下，溝通依然清晰，同時讓雙手可更自由活動。背帶等配件亦改用非紡織物料，有效減少積聚火場污染物，方便清潔。

消防處在黃大仙及薄扶林消防局的訓練場引進活動式間隔系統。（政府新聞網圖片）

兩消防局引活動式間隔 模擬不同火場環境

訓練設施方面，消防處表示，黃大仙及薄扶林消防局的訓練場已引進活動式間隔系統，透過天花軌道，讓模擬空間可隨時重組，像真地還原住宅、工廈、迷你倉及劏房等不同火場環境，避免隊員習慣固定布局，提升應變能力和心理質素。消防處指，未來將陸續增建三個同類設施，持續提升訓練前線人員的能力。