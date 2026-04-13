宏福苑｜指揮官稱不知何偉豪求救位置 被發現時「瞓在燒著竹棚」
撰文：陳萃屏 任葆穎 董素琛
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大埔宏福苑獨立委員會今（13日）舉行第11場聽證會，聽證會早前揭示殉職消防員何偉豪，曾經以通訊系統呼救。消防處分區副指揮官（新界東）林浩俊供稱，當日約於3時32分抵達現場聽取匯報，其後兩分鐘仍未知是誰發出求救訊號及其確實位置。至3時55分，他發現有消防員在宏泰閣正門出口嘗試拯救同袍，才知道傷者為何偉豪，形容他「瞓在燒著竹棚，不省人事」。
首名指揮官：對何偉豪短時間內到達高層感到意外
大埔消防局高級消防隊長許健安供稱，曾為現場指揮官約半小時，指令何偉豪到宏昌閣搜救。他當時經無線電收到有不明身份的同僚求助，指被困某座大廈的30樓。他問對方是哪位同事、身處何方，但是沒有任何回應，承認對求助同事身在何方是「毫無頭緒」，他說，因為宏昌閣圍環境惡劣，對於有消防員在短時間內到達高層位置感到意外。他又認為何偉豪是當時唯一一人進入火場。
他在地面觀察宏昌閣火勢最大，故推斷消防員被困在內，立即成立緊急應變隊嘗試進入大廈拯救。不過宏昌閣出入口被火勢阻擋，當下消防員主力救火，希望打開缺口。不過，何偉豪並非身處宏昌閣，而是宏泰閣。
第二位指揮官：指示同袍搬雜物「殺出一條血路」往宏昌閣
消防處大埔消防局局長張樂恒表示，在到場時消防同事仍無法進入宏昌閣救援，於是他指示同事繼續移除雜物，清除被阻塞的通道，「殺出一條血路」，令消防員可進入大廈疏散。他又指，到場後16分鐘後才知道警鐘失效，此時距離消防處首次接報已過逾40分鐘。
第三位指揮官：發現何偉豪時 何「瞓在燒著竹棚，不省人事」
消防處分區副指揮官（新界東）林浩俊供稱，他3時32分抵達現場後，許健安匯報收到有消防員「Mayday」求助訊息，不知道其身份及確實位置。他又稱過Mayday訊息知道求助者在30樓，但聽不到是身處哪座。
到3時55分，林浩俊發現有消防員在宏泰閣正門出口嘗試拯救另一名同事，才知道傷者為何偉豪。他形容同僚發現何偉豪時，「瞓在燒著竹棚，不省人事」。
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