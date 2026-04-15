宏福苑聽證會・消防作供｜無通知居民方案　對何偉豪位置毫無頭緒

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會上，四名曾擔任火警指揮官的各級消防處人員作供，原來當日收到首宗宏昌閣外牆棚架爆炸後，在消防車上的終端機已知悉宏福苑有消防裝置失效；其後經無線電收到有被困30樓的同僚求助，但對對方身處何方「毫無頭緒」，亦不知其身份；消防接報後40分鐘，才知道大廈警報系統失靈；消防車的警號聲關閉，無通知居民逃生的既定方案。

前線消防員作供已完畢，其他部署和管理疑問，或要留待更高級的管理層，甚至消防處處長楊恩健作供才得到答案。



【大埔宏福苑火災・專頁】

慘劇重構與消防資訊落差

聽證會公開紀錄，火警當日的下午2時51分，消防處接獲首宗報案，指宏昌閣外牆的維修棚架爆炸。

大埔消防局高級消防隊長許健安，聯同五名同僚隨即出發，負責油壓升降台車輛，他亦是當日首批抵達現場的指揮官。

許健安作供指，消防車上的終端機有顯示，宏福苑現場「有消防裝置失效」。問及是否明確顯示甚麼裝置失效，如天台水箱是否有水等細節時，他稱現已忘記。

另外，考慮到宏福苑正大維修，消防處事前曾制定應變方案，涵蓋大廈層、戶數及滅火部署，如小型搶救車隊員負責救援和疏散。但許健安承認預案制定時沒有現場視察，只基於對「老牌屋苑」的認知，及日常巡視以作準備，資訊落差對救援調度構成了影響。

通道受阻與救援部署

許健安形容，當日火警規模是「前所未見」。他曾想派員到宏昌閣啟動火警鐘，但被雜物阻礙無法進入而失敗，又承認消防處無預案，火警鐘失效時，如何通知居民逃生。

被問到消防車上，是否有大聲公叫居民疏散，許健安說大聲僅工具，又形容現場有燃燒棚架聲音很嘈吵，會影響大聲公效果。

許健安又說，當時消防車進入宏福苑後，按一般程序關了響警號，以免影響現場溝通通訊，以及避免引起居民恐慌。

委員會大律師李澍桓問到，若警鐘失效，消防員有否通知居民逃生的既定方案。許健安承認

消防處沒明確預案，但因應宏福苑大維修，消防處有制定應變方案，包括每座幾層等訊息，不過他承認制作時無現場視察。

對於是否應及早作疏散居民決定時。許健安說當時大量資源部署都在滅火，但「今時今日睇愈早疏散愈理想」。

殉職消防員何偉豪當日情況

早前聽證會亦披露，殉職的消防員何偉豪與兩名同僚，原本前往宏昌閣2705室執行救援任務。但其間何偉豪懷疑協助一名用輪椅的居民，而與小隊失散，在濃煙與混亂之中，他誤入宏泰閣乘升降機到25樓。

許健安確認何偉豪是當時唯一一名有進入火場的消防員，同時由於火警初期，搶救車被雜物阻擋，仍未到達現場，所以入口未設立「指揮主任」，因此也沒有何偉豪進入火場紀錄。

許健安憶述指，曾在無線電收到呼救，有同事在30樓被困。他嘗試詢問對方，是哪位同事、身處何方，惟當時無人再回應。

許健安對其身份位置毫無頭緒，僅憑宏昌閣火勢最大，派出近20人的緊急應變隊搜救。

直至當日下午約3時55分，何偉豪被發現在宏泰閣正門出口，「瞓在燒着竹棚，不省人事」。

至首度指揮交替仍未能進入火警現場救援

當日下午3時19分，大埔消防局局長張樂恒抵達現場，接替許健安的指揮權，當時現場已經增加至12輛消防車，及大約100消防人員。

接手6分鐘後，張樂恒向上級匯報，宏昌閣與宏泰閣火勢處於「Well Alight」，即是燒得嚴重的狀態，面對同僚依然無法進入宏昌閣的困局，張樂恒下達了要清理阻塞的通道的指示。他在作供時形容這樣做是為了「殺出一條血路」，令消防員能進入大廈執行疏散。

惟聽證會揭露了另一個關鍵細節，張樂恒表示到場大約16分鐘後，才得悉警報系統失靈，此時距離消防處接獲首宗報案已經過去了超過40分鐘。他以為市民可以透過，消防車的警號聲察覺到火警發生。

張樂恒另外提到，當時沒有物管接觸他，認為當下亦無迫切需要找物管，更應集中精力控制火勢。

超預期蔓延與超出搜救負荷

對火勢迅速惡化，張樂恒在聽證會上說，這次宏福苑大火的情況是「史無前例」，火勢在縱向、橫向都蔓延得這麼快是好少見。

張樂恒的上司，新界東消防處分區副指揮官林浩俊其後下午約3時34分到場，五分鐘後林浩俊將火警升為四級，不久就發現有消防員在宏泰閣正門出口，嘗試拯救另一名同事，那刻才知「瞓在燒着竹棚不省人事」的是何偉豪。

時任新界北消防處副消防總長黃景文其後在下午3時50分接手擔任指揮官，他當時維持火警為四級。被問為何不及早將火警升至五級？他供稱火警升至三、四或五級時要過渡升級，否則無法控制人手。黃景文又以潛水作比喻，解釋要過渡升級、控制人手，否則「一大班（人）過到嚟，都唔知想做咩」，又說「連四級都未準備好，點升五級？」

直至三小時後，即傍晚6時22分，他的上司、新界北消防處助理處長鄧榮華抵達現場，將火警升為五級火。

被問到外界有質疑，消防雲梯不夠高、為何不投擲水彈？張樂恒說投擲水彈，絕對會幫到救援，但根據過往經驗，直升機到場時會產生氣壓，引致不確定因素，包括蔓延速度，因不知道氣流吹到邊到，擲水彈若果不能撲滅單位火勢，危機可能更大。

張樂恒指大廈一般設計，應該具備一定的耐火能力，但在這次火災之中「似乎做不到應有情況」。

他強調香港消防處配備了世界頂尖級數的裝備，現場的救援策略的確發揮了減緩火勢蔓延的作用，但火勢已超出了既定搜救策略，所能應付的範圍。

有委員指出部份成功逃生的居民，是透過乘搭升降機離開的，不少死者於後樓梯，或單位內罹難。針對該點，張樂恒在會上重申了一般火警情況下，不建議市民使用升降機逃生，市民應從最近且無煙的樓梯離開，如發現樓梯已佈滿濃煙，則退回單位內，用濕毛巾塞住門縫阻擋濃煙入屋。

肯定消防員的付出

許健安完成作供後，獨立委員會主席陸啟康形容「很沉重」。他說前線人員的證詞，對消防處系統有檢討作用，無論調查結果如何，大眾對前線人員的努力都是感謝的，又相信在當日嚴峻的環境下消防人員已經盡了力，相信社會大眾會將檢討及批評，與前線人員的英勇救援分開看待，災後也有許多屋苑居民，對消防員的付出表示讚賞。

委員會代表大律師李澍桓亦稱，部份提問時或會令證人覺得問題尖銳或批評，但強調絕無意批評救災工作，而是希望了解救災困難，令獨立委員會了解事件，如消防儀器是否需要提升等。

2025年11月26日，大埔宏福苑五級大火，當晚入夜後，宏福苑七座起火，消防正在救援。（夏家朗攝）

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