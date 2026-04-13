宏福苑｜何偉豪進大廈沒紀錄　消防指揮官：對他被困何方毫無頭緒

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會今日（13日）第11場，火警當日首批到場的指揮官、大埔消防局高級消防隊長許健安作供，承認宏福苑以棚網圍封後難以辨認座數。他指令殉職消防員何偉豪到最先起火的宏昌閣搜救，其後經無線電收到有被困30樓的同僚求助，對對方身處何方「毫無頭緒」，亦不知其身份，僅憑宏昌閣火勢最大派出緊急應變隊。不過，何偉豪因協助輪椅居民延誤到大廈搜救，錯誤進入宏泰閣。



許健安確認，何偉豪是當時唯一一人進入火場。當時火場尚未設立「入口指揮主任」，消防員仍在大廈外圍滅火，尚未進入大廈。因此，現場沒有記錄何偉豪曾進入火場。



首批到場的消防員之一、大埔消防局高級消防隊長許健安4月13日出席宏福苑獨立委員會聽證會。（翁鈺輝攝）

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《香港01》宏福苑五級火專頁

聽證會早前揭示殉職消防員何偉豪，與兩名同僚被派往宏昌閣2705室救出住戶。他懷疑因協助坐輪椅的居民與同僚走失，又因情況混亂誤進宏泰閣，乘搭升降機到25樓。他進入大廈7分鐘後，經通訊系統叫叫「Mayday Mayday」呼救，最終從31樓不幸墮樓身亡。

指揮官：收到同事求救 對他身處何方毫無頭緒

當日首批到場大埔消防局高級消防隊長許健安今日（13日）於聽證會作供，他曾為現場指揮官約半小時，指令何偉豪到宏昌閣搜救。他當時經無線電收到有不明身份的同僚求助，指被困某座大廈的30樓。他問對方是哪位同事、身處何方，但是沒有任何回應，承認對求助同事身在何方是「毫無頭緒」。

聽證會早前揭示殉職消防員何偉豪，懷疑因協助坐輪椅的居民與同僚走失，又因情況混亂誤進宏泰閣。他被困31樓最終不幸墮樓身亡。（資料圖片/廖雁雄攝）

聽證會早前揭示殉職消防員何偉豪，懷疑因協助坐輪椅的居民與同僚走失，又因情況混亂誤進宏泰閣。他被困31樓最終不幸墮樓身亡。（資料圖片/廖雁雄攝）

驚訝有同事短時間到達高層 僅憑火勢推斷被困宏昌閣

許健安當時感到意外，因為宏昌閣圍環境惡劣，有消防員卻短時間內到達高層位置。他在地面觀察宏昌閣火勢最大，故推斷消防員被困在內，立即成立緊急應變隊嘗試進入大廈拯救。不過宏昌閣出入口被火勢阻擋，當下消防員主力救火，希望打開缺口。最後他指派了4至6隊車更、近20位同事搜救何偉豪，另外有消防員在宏昌閣出入口射水。

許健安確認，何偉豪是當時唯一一人進入火場。當時火場尚未設立「入口指揮主任」，因為宏昌閣出入口滿佈雜物，消防員仍在大廈外圍，希望打開「缺口」，尚未進入大廈。因此，現場沒有記錄何偉豪曾進入火場。

大廈以棚網包圍難認座數 獨委會問能否竪立路標

何偉豪錯誤進入另一幢大廈搜救，獨立委員會代表大律師李澍桓問許健安，當時辦認座數是否有困難。許健安表示本身知道宏福苑的座數，但因為大維修，大廈以棚網包圍，因此當時不知道。

獨立委員會主席陸啟康法官表示，何偉豪原打算到宏昌閣，但進入了宏泰閣是不幸。他問火警涉及跨區消防員，應日後如何避免類似情況。許健安指當區消防局有緊急預案，會轉達給其他消防員，日常訓練講堂亦會接觸到，另消防車上有終端機發放信息。李澍桓問可否即場竪立路標，許稱「多啲資源係更加理想、更加好。」