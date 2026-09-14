消委會超市格價｜何時掃貨最著數？即看AEON百佳惠康星期幾最抵買

消委會今日（14日）最新一期《選擇》月刊，為AEON、百佳、惠康的貨品「格價」，比對過去一年不同產品網購價錢，分析貨品於一星期7天的平均價格。消委會指，各超市錄得較低平均售價的日子並不一致，例如以單件產品價錢計，AEON在周三有最多貨品錄得全星期最低平均售價，百佳及惠康則分別在周四、周六「最抵買」。而計入買一送一、加$1多1件的「多買優惠」後，最平價的日子又有不同。星期幾最抵買，一文看清。



消委會今日（14日）最新一期《選擇》月刊為AEON、百佳、惠康的貨品「格價」。

消委會調查以AEON、百佳、惠康為研究對象，選取222件在消委會「格價資訊通」較高瀏覽量的包裝食品及日用品作為分析樣本，例如即食面、飲品、紙巾等，分析過去一年，各類多買優惠有否更划算、同一貨品但不同容量的「每單位價格」。

另外，研究追蹤了三間超市的222件貨品，在去年9月至今年7月底連續47個星期的價格變化。透過計算貨品在星期一至日的每日平均售價，分析它們通常在哪一日賣得最貴或最平。結果發現，貨品在不同日子的售價有明顯差別，而且三間超市都有各自不同的定價規律。

消委會今日（14日）最新一期《選擇》月刊為AEON、百佳、惠康的貨品「格價」。（AEON網頁圖片）

AEON：單件計最多平貨在星期三

消委會指，「AEON」以單件售價計算，錄得「全星期最低平均售價」的貨品較集中在星期三，約39%的樣本貨品於當日錄得全星期最低平均售價。若計入「多買優惠」，全周最平貨品則較多集中於星期五及星期六，比例分別約為39%及41%。星期四錄得「全星期最高平均售價」的貨品比例最多。

消委會今日（14日）最新一期《選擇》月刊為AEON、百佳、惠康的貨品「格價」。（資料圖片／吳美松攝）

百佳：錄得「全星期最低平均售價」的貨品分布相對平均

至於百佳，消委會指，錄得「全星期最低平均售價」的貨品分布相對平均。以單件售價計算，星期四所佔比例最多，約為39%。計入「多買優惠」後，整周最平貨品較多集中於星期三、星期六及星期日，比例約為39%至41%。星期五錄得「全星期最高平均售價」的貨品比例最多。

消委會今日（14日）最新一期《選擇》月刊為AEON、百佳、惠康的貨品「格價」。（資料圖片／吳美松攝）

惠康：連多買優惠 周六周日最抵買

● 「惠康」：錄得「全星期最低平均售價」的貨品分布同樣較為平均。以單件售價計算，星期六所佔比例最多，約為35%。計入「多買優惠」後，整個星期最平貨品集中於星期六及星期日，分別約有50%及51%的樣本貨品錄得全星期最低平均售價。與百佳一樣，星期五錄得「全星期最高平均售價」的貨品比例最多。

消委會指，整體而言，各超市錄得較低平均售價的日子並不一致，未見存在適用於所有超市的固定「平價日」。消費者如欲以較優惠價格購物，宜留意不同超市於不同日子的售價及促銷安排，並作適當比較，以把握較有利的購物時機。