消委會超市格價｜買一送一必抵？惠康、百佳淘大麻油有優惠反貴$1

常言「早買早享受，遲買平幾舊」，不過放在超市上未必適用。消委會今日（14日）最新一期《選擇》月刊為AEON、百佳、惠康的貨品「格價」，比較它們的相關產品網購價錢，發現各類「多買優惠」例如「買1送1」、「加$1多1件」等，優惠期間的產品價錢不但不比優惠前便宜，甚或更貴。



其中，惠康曾就150毫升裝的淘大小磨麻油推出「任揀2件，其中1件免費」優惠，優惠期間平均每件售價為11元，惟部份時段下，貨品在優惠開始前的最高單件售價為10元，即折扣下價錢竟然比無折扣貴一元。



翻查消委會「網上價格一覽通」，情況昨日（13日）在百佳亦有出現，產品單件售價19元，正進行「加$1多1件」優惠，即平均每件10元，惟上周四（10日）未有優惠下，產品單件售價為9元。



消委會今日（14日）最新一期《選擇》月刊為AEON、百佳、惠康的貨品「格價」。（AEON網頁圖片）

消委會今日（14日）最新一期《選擇》月刊為AEON、百佳、惠康的貨品「格價」。（資料圖片／吳美松攝）

消委會今日（14日）最新一期《選擇》月刊為AEON、百佳、惠康的貨品「格價」。（資料圖片／吳美松攝）

消委會超市網上「格價」調查以AEON、百佳、惠康為研究對象，選取222件在消委會「格價資訊通」較高瀏覽量的包裝食品及日用品作為分析樣本，例如即食面、飲品、紙巾等，分析過去一年，各類多買優惠有否更划算、同一貨品但不同容量的「每單位價格」、按每周不同日子比較貨品價格水平。

就各類「多買優惠」例如「買1送1」、「加$1多1件」，消委會比較貨品在促銷期間與促銷前後的價格水平，結果顯示，部份貨品在促銷期間的單件售價與優惠前後的價格水平相若；亦有部份貨品在促銷期間的單件售價明顯高於其一般價格水平。

據消委會「網上價格一覽通」，150毫升裝的淘大小磨麻油昨日在百佳售價為19元，「加$1多1件」優惠下，平均每件10元，惟上周四未有優惠下，產品單件售價為9元。（消委會網頁截圖）

150毫升裝的淘大小磨麻油現時在百佳售價為19元，「加$1多1件」優惠下，平均每件10元。（百佳網站截圖）

淘大小磨麻油「買一送一」優惠格價：

消委會舉出其中一個例子，去年11月底至12月初及今年6月中，百佳推出150毫升裝的淘大小磨麻油「買一送一」優惠，期間貨品的單件售價分別為20元及22元，優惠下平均每件售價分別為10元及11元；惟在優惠推出前的非促銷時段，其單件售價一般為14元，個別時段更低至10元，即折扣幅度最高僅約29%。部份時段優惠折算後的平均售價，甚至較非促銷時段的單件售價為高。

惠康淘大小磨麻油「任揀2件，其中1件免費」優惠：

惠康亦曾就該產品推出「任揀2件，其中1件免費」優惠，優惠期間平均每件售價為11元，惟貨品在優惠開始前的最高單件售價為14元，即折扣幅度最高僅約21%。至於部份時段下，貨品在優惠開始前的最高單件售價為10元，即折扣下價錢竟然比無折扣貴一元。

翻查消委會「網上價格一覽通」，情況昨日（13日）在百佳亦有出現，產品單件售價19元，正進行「加$1多1件」優惠，即平均每件10元，惟上周四（10日）未有優惠下，產品單件售價為9元。

李錦記蒸魚豉油「買1送1」優惠、超力銀絲米粉「其中1件免費」優惠

消委會又指，類似情況亦見於其他貨品，例如百佳410毫升裝李錦記蒸魚豉油，「買1件送1件」優惠期間，平均每件售價為10.95元；然而，在優惠結束後的非促銷時段，其單件售價為13元，即優惠後的折扣幅度僅約16%。又例如280克超力銀絲米粉4片家庭裝，惠康曾推出「任揀2件，其中1件免費」優惠，平均每件售價為10元，惟在非促銷時段，貨品單價普遍介乎10元至14元，即優惠期間，折扣幅度最高為29%，最低與無折扣無分別。

消委會又比較15款同一品牌、同類但不同包裝大小的貨品，發現有7組貨品的大包裝產品，按每100克價錢或每100亳升價錢作為「每單位單價」計算，部份時段比小包裝產品貴約2%至35%。

「每單位單價」計算大包裝必抵？

其中一個例子，是AEON及惠康出售的2公升裝可口可樂，單件售價為15元至19.9元，1.25公升裝則為8.5元至11.9元。按每100毫升計算，2公升裝的「每單位單價」約為0.75元至1元，較1.25公升裝的0.68元至0.95元貴32%。另外，AEON亦有出現1.25公升裝可口可樂的每100毫升價格，比500毫升裝貴35%的情況。

又以雀巢三花全脂淡奶為例，百佳、惠康、AEON的405克裝以每100計，價格約3.43元至4.91元，而150克裝的每100克價格約為3.33元至4.33元，即405克裝的實際「每單位單價」，較150克裝貴22.2%。