陳南昌中學前校長稱遭不當解僱　向校董會索償約580萬　明年再訊

陳南昌中學2022年發生校政紛爭，校董會指時任校長黃麗婷疏忽職守，及漠視校董會指示把她解僱。黃其後入稟勞資審裁處向校董會申索580 萬港元。案件(LBTC2784/2022)今(14日)提訊。



主任審裁官沈其亮認為，案件關鍵在校方即時解僱是否合理，把案押後至明年 6 月 30 日再訊。



原告為黃麗婷，被告為香港青少年培育會陳南昌紀念學校法團校董會，由署任校長張家豪代表出庭。

陳南昌中學前校長黃麗婷認為不合理解僱，索償約580萬。（資料圖片）

案件涉及警方調查

主任審裁官沈其亮稱，已收到雙方提供的資料，並得知案件涉及警方調查，並仍在等候中。

黃指已被解僱4年反對再押後

黃指事件已發生4年，她從警方得悉，事件涉 12 個指控，有 10 個已轉交律政司，另有 2 案已調查約 1 年。她質疑是否要待所有調查均完成才能開審。她又指她已被解僱4 年，校方期內換了 8 個校長，認為此可反映校董會的領導能力，並表示反對案件押後。

校長代表張家豪校長則指，警方的調查與本案有關，認為押後合適，希望押後案件。

官認為案件調查結果對本案有啟示

沈官聽取雙方陳詞後，把案押後至 2027 年 6 月 30 日再提訊，又指本案爭議是黃是否有嚴重失當行為至需即時解僱，認為警方調查的結果對案件有啟示，因此准案押後。

索償包括432萬工資損失

根據黃的申請書，她現向校方追討約580萬元，她指當時的月薪為 100,190元，另有追討3 個月代通知金：293,662.5 元，欠薪：61,406.77 元，另工資損失432萬元、公積金損失等，合共約580萬元。