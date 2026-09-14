上市公司前CEO挪用公款逾6千萬買名錶　欺詐罪成囚10年8個月

上市公司萬隆控股時任行政總裁周泓，涉訛稱集團的子公司向3間供應商採購化妝品，令子公司支付6017萬的貨款。惟該三間供應商實際上是經營名錶買賣，行政總裁向該三間供應商購入11隻名錶，款項由公司的貨款支付。行政總裁上月經審訊後被裁定一項欺詐罪成(HCCC425/2024)。



法官郭啟安今(14日)在高等法院判刑時指，被告身為公司高層，卻嚴重違反誠信。他濫用職權，以虛假的交易掩飾，以支付個人購買名錶的費用，判他監禁10年8個月，並頒令被告需賠償約5175萬多元，並扣除他的1000萬元保釋金，用作支付部份賠償。



商業罪案調查科訛騙調查組高級督察方詩穎在判刑後指，是次判刑反映案件嚴重性，相信已收到阻嚇作用。



高級督察方詩穎指是次判刑反映案件嚴重性，相信已收到阻嚇作用。(朱棨新攝)

被告周泓在高等法院被裁定罪成，被判囚10年8個月。(葉志明攝)

被告周泓，62歲，時任萬隆控股行政總裁(CEO)。他被控於2020年1月1日至2021年3月31日期間，在香港向萬隆興業商貿（香港）有限公司的職員，訛稱須向禧鋒有限公司、昇富（香港）貿易有限公司及冠豪香港有限公司支付貨物結清款項，意圖使該職員開出16張總額港幣 6017萬元支票。

同案被告，萬隆控股時任財務總監(CFO)朱嘉華(41歲)，經審訊後被裁定欺詐罪不成立。

求情稱被告家人需變賣家當付法律費用

辯方求情時指，被告的家人、一名前警司等替被告撰寫求情信。辯方亦稱，雖然控罪的涉案金額為約6000萬元，但萬隆興業實際損失應為約5100萬元。控方庭上補充，部份名錶被變賣後，有800多萬元存入萬隆興業的戶口。案件為被告人生的污點，屬毀滅性打擊，家庭需變賣家當，以支付法律費用。

官斥被告嚴重違反誠信

法官判刑指，被告作為上市公司萬隆控股的行政總裁，亦是子公司萬隆興業的執行董事，是次犯案嚴重違反誠信。他濫用職權和監守自盜，以虛假的交易掩飾，簽發支票，以支付個人購買名錶的費用。而本案犯案時間約15個月，涉及16張支票，涉款約6000萬元。法官又指，被告透過中間人購買名錶，案中亦涉及虛假的入帳紀錄，認為他是有預謀和有系統犯案。

萬隆因事件聲譽受損

此外，法官指萬隆興業蒙受損失，它沒有收到名錶和化妝品。同時，萬隆控股因事件聲譽受損，事件亦影響公眾對上市公司的管治和金融市場的信心。法官接納案件對被告和其家人構成重大打擊，但亦指被告因貪念犯案，它所帶來的後果，但這些不是有效的減刑理由。

被告被禁當董事15年

法官最終判被告監禁10年8個月，並頒令被告向萬隆興業賠償約5175萬多元，扣除他的1000萬元保釋金，用作支付部份賠償。此外，法官頒令禁止被告擔任公司董事、行政總裁和財務總監資格15年。

被告案發時是公司行政總裁和執董

案情指，萬隆控股集團(下稱：上市公司)旗下有多間子公司，其中一間子公司萬隆興業商貿(下稱：子公司)，從事化妝品、個人護理品的貿易生意，被告是上市公司的行政總裁和執行董事，亦是子公司的執董。

公司發現財政狀況有異展開調查

上市公司於2020年2至3月準備年報時，發現上市公司和子公司的財政狀況出現問題，遂成立獨立調查委員會調查，發現子公司的賬目有異常。根據賬目，子公司曾向3間供應商：禧鋒、昇富和冠豪，購買化妝品並簽訂合同，並支付6017萬元貨款，但合約沒有列明貨量和銷售日期等。

發現涉案公司贈購入11隻名錶無相應發票

警方調查後發現，賬目沒有相應的購貨發票，且該3間供應商並非從事化妝品生意，而是從事名錶買賣。三間公司確認就賣鐘錶收款。調查亦顯示，被告曾透過中間人，向這3間公司購買11隻名錶，部份錶價逾百萬元。惟子公司的賬目沒有這些手錶的存倉紀錄。

此外，子公司理應向三間供應商購入化妝品，再把貨物轉售予其他公司。根據發票，子公司曾向某些公司送貨。惟有些公司沒有再註冊，亦有些送貨地址是教會。