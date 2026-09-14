1991深水埗劫殺案　法官正指引陪審團　被告羈留室內昏迷送院死亡

1991年深水埗發生槍殺劫案，一間鐘錶行疑遭3名匪徒持械行劫，匪徒未有劫走財物，其中一人卻開槍轟斃一名職員。一名涉參與該劫案的內地漢，2023年來港時被捕，並被控以謀殺及企圖搶劫罪（HCCC1/2025），案件於今年9月開審時，因被告患肺癌第四期，且癌細胞擴散至腦部，未能向律師作出提示，早前已被裁定不適合答辯。惟控方仍繼續舉證，以決定被告是否曾做出控罪指稱行為。



法官今早(14日)在高等法院開始引導陪審團，惟被告中午時在羈留室內昏迷，被送院搶求至下午宣告不治。懲教署已將事件通知警方，死因裁判法庭將進行死因研訊。



被告文稳业，62歲。他被控於1991年6月9日，在深水埗北河街1A號地下信發公司內與其他身份不詳的人，謀殺男子鄭啟霖（56歲），和企圖搶劫鄭啟霖、鄭芝、羅少峰和蔡杏俏。

被告被告文稳业(文穩業)因癌細胞上腦，早前已被裁定不適合答辯。(資料圖片)

槍殺劫案發生於1991年6月9日。（公共圖書館 / 華僑日報 截圖）

案發於1991年6月9日，悍匪打劫北河街一間錶舖無果，開槍射殺一名職員。（公共圖書館 / 華僑日報 截圖）

案發於1991年6月9日，悍匪打劫北河街一間錶舖無果，開槍射殺一名職員。（公共圖書館 / 華僑日報 截圖）

槍殺劫案發生於1991年6月9日。（公共圖書館 / 華僑日報 截圖）

1991年劫案現場照片。（馬耀文攝）

1991年6月9日，深水埗北河街1A號一間名為「信發」的商行遇劫，一名職員被匪徒開槍轟殺。（警方圖片）

被告下午1時48分在囚室內昏迷

懲教署指，該名還押在囚人士患有肺癌，一直需要接受院所醫院和公立醫院治療及跟進。他自2023年起，因謀殺罪而被還押。該名還押在囚人士今被安排到高等法院出庭應訊，但懲教人員於下午1時48分，發現他於單人囚室內昏迷不醒，立刻召喚支援人員到場為他進行急救，並召喚救護車將他送往公立醫院作進一步救治。該名還押在囚人士送院後一直昏迷，其後情況轉差，延至下午3時28分證實不治。