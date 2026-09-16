【施政報告2026直播重點懶人包/李家超/施政報告2025回顧】行政長官李家超今日（16日）發表其任內最後一份施政報告，《香港01》整合今年政府「派糖」政策，基層、打工仔、中產有望受惠，即睇哪一項關你事！



▼ 生育獎勵金加碼 ▼



+ 13

鼓勵生育部份措施

● 延續新生嬰兒 2 萬元獎勵金三年

● 第二名或以後子女獎勵金提高至3萬元，為期三年

● 就2026年《施政報告》當日或之後出生第二名或以後的子女，相關免稅額由14萬元提高至16 萬元；出生後首兩年的額外免稅額由14萬元提高至16萬元

● 合資格家庭在生育前一年或後兩年內購買住宅物業，可獲減免最多 2 萬元印花稅。

● 由下一期居屋銷售計劃起，有新生嬰兒的白表家庭申請者，最高按揭成數將提升至 95%。

● 體外受精服務名額未來三年會再逐步增加至每年 1,900 個

【施政報告2026／首份五年規劃】政府9月16日公布新一份施政報告及首份五年規劃，面對經濟欠佳，基層市民希望當局推出新措施，減輕經濟壓力。（鄧倩螢攝）

▼ 香港面臨人口老化 長者服務需求大增 ▼



+ 6

長者及照顧者支援

● 增加2000張長者社區照顧服務券至18000張

● 增加1000張長者院舍照顧服務券至8000張

● 新增5個資助長者日間護理設施，提供約200個服務名額

● 新增3家安老院，提供約400個宿位

● 為低收入家庭護老者、低收入殘疾人士照顧者所提供的生活津貼計劃，有關津貼金額增加一成，至每月3,300元，預計超過10,000個低收入家庭受惠

● 今年底前推出樂悠咭手機版方便長者出行

● 推出「社區照顧者飯堂」，善用綜合青少年服務中心非繁忙時段，為獨居長者、雙老家庭、殘疾人士、照顧者有特殊需要的兒童以及家人等，提供廉價營養晚餐

● 推出「幸福加友車」，以流動服務車為舊樓的長者和照顧者提供方便服務

就業支援措施

● 政府會在「全民AI」普惠計劃下，至2028年首季將推出超過200項培訓課程及活動，協助普羅市民等利用AI專業賦能，並支援在職人士和中小企用AI作實務提升。

● 推出為期兩年「三萬青年職位及實習計劃」，協助青年就業。政府組織商界，在明年首季起兩年內，額外提供1萬個為期六個月或以上的全職職位，聘用初入職青年，由政府承擔每月6,000元或不多於月薪三分之一的部分薪酬開支，為期六個月。

● 擴大「創科實習計劃」及優化「民青局青年初創實習計劃」，在兩年內，提供超過1萬個名額，每人資助不少於11,000元。

● 建造業議會「在職培訓津貼計劃」，每名畢業生每月薪金補貼5,000元，在兩年內，提供共1萬名培訓額。

▼施政報告 進一步完善置業階梯▼



+ 9

住屋措施

● 2027-28年度起五年：公營房屋落成量平均每年將超過 35,000 個單位，較今屆政府上任時相應的五年落成量增加約 73%。

● 簡約公屋提前達標，全數 3 萬個單位會在明年三月底前落成。

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9月15日，李家超公開新一份施政報告24字主題為「以長遠謀全局，以改革開新篇，促發展創機遇，惠民生向未來」，封面綠色代表政策延續性、活力和希望。(湯致遠攝)

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【施政報告2026／首份五年規劃】政府9月16日公布新一份施政報告及首份五年規劃，面對經濟欠佳，基層市民希望當局推出新措施，減輕經濟壓力。（鄧倩螢攝）