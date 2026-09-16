施政報告2026．惠民措施｜生育獎勵金延續　低收入照顧者津貼加碼

【施政報告2026直播重點懶人包/李家超/施政報告2025回顧】行政長官李家超今日（16日）發表其任內最後一份施政報告，《香港01》整合今年政府「派糖」政策，基層、打工仔、中產有望受惠，即睇哪一項關你事！



▼ 生育獎勵金加碼 ▼



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鼓勵生育部份措施

● 延續新生嬰兒 2 萬元獎勵金三年

● 第二名或以後子女獎勵金提高至3萬元，為期三年

● 第二名或以後的子女，相關免稅額由14萬元提高至16 萬元；出生後首兩年的額外免稅額由14萬元提高至16萬元

● 合資格家庭在生育前一年或後兩年內購買住宅物業，可獲減免最多 2 萬元印花稅。

● 由下一期居屋銷售計劃起，有新生嬰兒的白表家庭申請者，最高按揭成數將提升至 95%。

● 體外受精服務名額未來三年會再逐步增加至每年 1,900 個

長者及照顧者支援

● 增加2000張長者社區照顧服務券至18000張

●增加1000張長者院舍照顧服務券至8000張

● 新增5個資助長者日間護理設施，提供約200個服務名額

● 新增3家安老院，提供約400個宿位

● 為低收入家庭護老者提供生活津貼計劃，及為低收入的殘疾人士照顧者提供生活津貼計劃下的津貼金額增加一成，至每月3,300元，預計超過10,000個低收入家庭受惠

● 今年底前推出樂悠咭手機版方便長者出行

● 推出「社區照顧者飯堂」，善用綜合青少年服務中心非繁忙時段，為獨居長者、雙老家庭、殘疾人士、照顧者有特殊需要的兒童以及家人等，提供廉價營養晚餐

● 推出「幸福加油車」，以流動服務車為舊樓的長者和照顧者提供方便服務

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9月15日，李家超公開新一份施政報告24字主題為「以長遠謀全局，以改革開新篇，促發展創機遇，惠民生向未來」，封面綠色代表政策延續性、活力和希望。(湯致遠攝)

施政報告2026｜

李家超今日(16日)宣讀新一份施政報告，

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【施政報告2026／首份五年規劃】政府9月16日公布新一份施政報告及首份五年規劃，面對經濟欠佳，基層市民希望當局推出新措施，減輕經濟壓力。（鄧倩螢攝）

【施政報告2026／首份五年規劃】政府9月16日公布新一份施政報告及首份五年規劃，面對經濟欠佳，基層市民希望當局推出新措施，減輕經濟壓力。（鄧倩螢攝）

▼ 香港面臨人口老化 長者服務需求大增 ▼



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▼施政報告 進一步完善置業階梯▼



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