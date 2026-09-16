【施政報告／施政報告2026／首份五年規劃／五年規劃】行政長官李家超今日（16日）發表首份《五年規劃》及最新一份《施政報告》後，並於下午舉行記者會。李家超指，編制五年規劃是因為部份特別需要關注的社會民生問題，「做得好會更好，有短板地方填咗佢」，希望整體社會發展之餘，也有兜底措施。



李家超又指香港要把握機遇，而最大機遇是國家機遇，香港要主動對接十五五規劃，確保把握到國家發展中的機遇。必須面對全球的變局，要識變應變求變。五年規劃/施政報告記者會，《香港01》直播。



行政長官李家超9月16日發表首份《五年規劃》及最新一份《施政報告》後，下午3時半舉行記者會解讀政策。（梁鵬威攝）

行政長官李家超9月16日發表首份《五年規劃》及最新一份《施政報告》後，下午3時半舉行記者會解讀政策。（梁鵬威攝）

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李家超指，五年規劃定下5個主要目標，希望通過5年實踐達成，包括經濟發展取得新突破、國際競爭力影響力持續提升、北都建設加速提效、民生顯著改善及融入服務國家發展大局取得重大發展。

行政長官李家超（中）今日（16日）發表首份《五年規劃》及最新一份《施政報告》後，下午3時半舉行記者會。（林彥汛攝）

五年規劃．KPI｜最重要如何落實 最終執行很重要

五年規劃設立22主要指標，當中只有5個約束性，被問是否必須做到、做不到有沒有後果時，李家超稱，任何政府設立指標的考慮與香港也一樣，港府設立指標充分對接十五五規劃設立指標的考慮，當中指標分兩種，一種是約束性，必須做到，另一種是引導性。李稱，若是約束性指標，要解釋為何不能達成，看看解釋是否可接受，否則要承擔責任。

至於引導性指標，李家超指是有預期性，但達成與否，牽涉很多政府以外的因素，例如經濟發展，要鼓勵某個行業，有一些措施，但行業表現得好不好；另外，投資是世界性的投資，整體投資受不同因素影響；又例如人才，全世界搶人才，某些地方忽然有政策，忽然令人才就算覺得不吸引也會來，例如有些地區的政策有歧視性。

李家超重申，引導性指標都重要，讓大家知道方向是怎樣。李家超指，約束性指標及引導性指標與內地相似，最重要如何落實，無論部署設計怎樣，最終執行很重要，所以雖然五年規劃訂立22主要指標。

9月16日，行政長官在立法會宣讀最新一份《施政報告》。(夏家朗攝)

五年規劃．鼓勵生育｜組合拳不及新加坡？

被問鼓勵生育組合拳與新加坡比似乎力度不大，當中新加坡用錢資助到17歲，香港只到小學有一定幫助時，李家超表示育兒友善政策每個地方都是因地制宜，政府會考慮三類人士，一種決意不會生小朋友的人，政府會尊重他們，所以政策力度都有限；另一部份是很想生育但生不到，政府有措施提供協助，包括在醫療方面提供體外授精的方法，已加大個額及數量。

另一種是生了第一個小孩，代表有生育意欲，所以政府推出更多累進式措施鼓勵生育：「我覺得係有用，第一佢唔抗拒生，希望少啲顧慮。」

然而他指，對生育存有顧慮人士最多，包括擔心經濟壓力、居住限制及工作等。他強調，實事求事盡量令生育環境友善，當局有檢視環球不同城市生育：「雖然錢有刺激作用但較為短性。」

▼ 香港第一個五年規劃重點▼



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▼ 香港施政報告重點▼



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今年施政報告主題是「以長遠謀全局，以改革開新篇。促發展創機遇，為民生向未來」，意思是以五年規劃的長遠目光謀劃香港全局，推動改革促進發展，將經濟紅利惠及市民，共享成果，擁抱未來。《施政報告》及五年規劃合共有逾10萬字，為方便市民更了解內容，政府已製作一套兩冊摘要。