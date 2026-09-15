14歲少女涉與5男性交　事主稱看色情片學Hashtag　官聞詞也稱不懂

14歲少女涉與5男非法性交案（HCCC94/2025），今（15日）在高等法院續審，事主X接受第四被告，即報稱任職消防員的被告，代表律師的盤問。



X在第四被告的代表大律師盤問下，承認曾看色情片，並稱只是想理解他人在Hashtag(主題標籤)所提字詞的意思，並舉例子「DDLG」作例，法官郭啟安聽罷也稱X所提的例子他也不太懂。律師又質疑X聲稱不同意自稱消防員的男子，在未經她同意下肛交，但之後仍繼續與該男子共浴和性交。X稱因見對方已停止，認為事情已成過去。



五名被告分別為譚兆竣 （28歲，小學老師)、陳家明（33歲，地政主任）、吳啟正(24歲，工程實習生）、曹杰庭（31歲，消防員）和黃栢康（28歲，YouTuber)。5人各被控一項與未成年少女發生性行為，及一項 向16歲以下兒童作出猥褻行為罪，曹另被控1項未經同意下作出的肛交罪。此外，黃栢康被控2項襲擊罪，案件發生於2023年5月3日至6月2日，女事主X案發時14歲。

第四被告曹杰庭，被捕時報稱消防員。(朱棨新攝)

另4名被告

X認曾看色情影片

X今繼續作供，接受第四被告曹杰庭的代表大律師盤問。X在盤問下，承認使用交友程式Heymandi後，曾看過不足10段的「四仔」(色情影片)。辯方問她看該些片，是否方便她在這程式交友時，聊天能有更多話題，她否認，並解釋她只想理解更多他人在Hashtag(主題標籤)的意思。

X舉出例子官也言：唔係好知

X舉例稱，她對有些詞語不易理解，如「DDLG」(Daddy Dom/little girl)，意指以父親和小女孩模式相處的情侶，X謂只看文字：爸爸和小女孩，她無法理解其意思。法官郭啟安聽罷也稱：「我都唔係好知。」引來眾人發笑。法官續問X，她是否目標為本：「教育一下自己？」X回應：是。

手機隱藏相簿內有性話題影片

X在盤問下亦同意，她遺失了的手機內，有一個隱藏相簿，內有和性話題有關的影片。辯方指，部份影片不常見，亦有影片內有她本人，X同意，亦承認曾讓人看該些片段，但是否曾供曹觀看，她則沒有印象，又稱已不記得曾給那些人看過。辯方遂指X在酒店內曾讓曹看一段和小便有關的影片，X稱沒有印象。

X認曾把影片傳給要求看片的網友

X補充說，她曾給未相約見面的網友看影片，法官問她是否把影片傳送予網友，X稱：「佢哋問。」辯方指X為了維持朋友關係，傳送該些影片給陌生人屬：「好大膽。」X否認，指該些影片是閱後即焚。辯方續指陌生人可用另一手機拍下影片，X稱沒考慮此事。

辯方質疑X喜歡與網友談色情話題

辯方又指，X在Heymandi的名字有「走甜」的Hashtag(主題標籤)，意指不談色情話題，但其實Heymandi有過濾色情字眼功能，X稱有用過，但指該功能會連「波鞋」、「射手座」等字都遮蔽，故沒有再用。辯方續指Heymandi有封鎖或舉報色情話題的網友，X稱當時沒有想過。辯方指X沒有使用因為她歡迎或喜歡和網友討論色情話題，甚至想相約外出，X否認。

見曹停止肛交 X認為事情已成過去

律師亦就X指曹曾在她不同意下肛交的指控盤問，並指X供稱當日與曹性交後，有一同離開酒店，但後來又改稱她先走，質疑X說謊，X否認其事。辯方續指，根據X聲稱與曹兩次性交之間的時間發生肛交事件，質疑X若不同意肛交，為何未即時離開，之後仍與曹共浴，並有替他口交和再性交。X稱只覺得痛：「無乜感受。」又稱當時只想拒絕肛交。法官問她可一筆勾銷，當作無事發生？X稱肛交已停止，覺事情已成過去。法官再問她是否沒有記仇，X稱：「我認為係。」。

否認虛構與曹性交

X續指，當時覺得曹已回復正常，因此繼續和他發生性行為。辯方便指，曹可能再和X肛交，X答：「我覺得唔會。」辯方最後向X指出，曹當日並沒有和她性交、肛交和口交，並指這全是X虛構出來，X否認說法。