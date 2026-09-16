LAWASIA年會韓國揭幕　湯文龍連任執委會成員

來自亞太區及其他司法管轄區的法律界領袖周一（9月14日）匯聚韓國首爾，出席LAWASIA周年理事會會議，並選出2026至2027年度新一屆會長、副會長及執行委員會成員。香港律師會會長湯文龍成功連任執委會成員，繼續參與LAWASIA管治工作，反映香港一直積極參與LAWASIA事務，並持續為區域法律合作及專業交流作出貢獻。律師會亦祝賀Yap Teong Liang成功連任LAWASIA會長。



LAWASIA周年理事會會議在韓國首爾舉行，來自亞太區及其他司法管轄區的法律界領袖出席。（香港律師會Facebook圖片）

LAWASIA周年理事會會議在韓國首爾舉行，香港律師會會長湯文龍代表香港出席會議。（香港律師會Facebook圖片）

理事會會議後，第39屆LAWASIA年會正式揭幕。本屆年會以「Global New Order – Challenges and Perspectives（全球新秩序：挑戰與展望）」為主題，匯聚來自亞太區及其他地區的法律專業領袖、法官、法律學者及法律從業員，共同探討急速演變的全球環境所帶來的機遇與挑戰。

開幕典禮邀請多位來自韓國行政、司法及法律界的領袖發表演說，包括韓國總統李在明、韓國大法院院長曹喜大、韓國憲法法院院長金尚煥，以及大韓辯護士協會會長Kim Jung-wook。

LAWASIA周年理事會會議在韓國首爾舉行，來自亞太區及其他司法管轄區的法律界領袖出席。（香港律師會Facebook圖片）

2026年9月14日，LAWASIA周年理事會會議在韓國首爾舉行，來自亞太區及其他司法管轄區的法律界領袖出席。（香港律師會Facebook圖片）

多位講者在致辭中均指出，人工智能、數碼轉型、氣候挑戰及地緣政治發展，正對全球社會及法律制度帶來深遠影響。他們重申法治、人類尊嚴、憲政價值及公眾對法律制度信任的重要性，並強調法律界須透過合作與創新，共同應對新時代帶來的挑戰。

開幕典禮其中一項重點環節，是聯合國前秘書長、「創造美好未來潘基文基金會」理事長潘基文發表主題演講。他指出，當前世界正面對戰爭、政治競爭、經濟碎片化，以及人工智能和其他新興科技迅速發展所帶來的挑戰，並強調法治在充滿不確定性的時代尤顯重要。

第39屆LAWASIA年會在韓國揭幕，聯合國前秘書長、「創造美好未來潘基文基金會」理事長潘基文發表主題演講。（香港律師會Facebook圖片）