湯文龍出席城大法律法律學科聯會幹事會就職禮　勉勵學生培養誠信

香港律師會會長湯文龍周四（19日）應邀出席香港城市大學學生會第三十七屆法律學學科聯會幹事會「Eunomia」就職典禮，並在活動上致辭。湯文龍表示，法律不僅是一份職業，更是一種使命。香港律師會一直高度重視法律教育，並與法律學生及相關團體保持緊密聯繫，支持年青一代的專業發展。



圖為2026年3月19日，香港律師會會長湯文龍出席城大第三十七屆法律學學科聯會幹事會「Eunomia」就職典禮。（香港律師會Facebook圖片）

湯文龍會長在致辭中提到新屆幹事會以「Eunomia」為名，象徵良好秩序與守法精神，與他在本年法律年度開啟典禮上提倡的專業精神一脈相承，包括誠信、客觀、勤勉和尊重。他其後談及「一國兩制」下香港法律專業的機遇，指出國家「十五五」規劃明確支持香港深化國際法律及爭議解決服務中心建設。

圖為2026年3月19日，香港律師會會長湯文龍出席城大第三十七屆法律學學科聯會幹事會「Eunomia」就職典禮。（香港律師會Facebook圖片）

湯文龍稱，信任是法律界的命脈，並敦促學生從法律生涯一開始就培養誠信。談到科技變革，他觀察到人工智能和數位平台正在重塑法律服務。他強調，擁抱科技已無可避免，但創新必須始終以道德判斷和尊重基本權利為基礎。他也鼓勵同學們要勇於思考、放眼長遠，不囿於個人成就，要立志在國際舞台上引領並貢獻香港法律專業的發展。