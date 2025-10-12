律師會訪越南與律師組織交流　湯文龍：香港國際經驗有助越南發展

為期三天的第38屆LAWASIA會議，今日（12日）進入第二日議程，來自超過40個司法管轄區的代表齊聚越南河內參與討論「一帶一路」。香港律師會會長湯文龍在會上指，香港在「一帶一路」倡議及全球法律領域中均扮演關鍵角色，充分展現香港在訴訟、仲裁及調解等爭議解決方面的優勢。他提到，律師會樂見國際調解院總部落戶香港，相信此舉將進一步提升香港處理國際爭議的能力。



會議期間，香港律師會代表團亦與多個司法管轄區的律師組織交流。其中，代表團與越南律師聯合會會面，探討雙方在法律專業知識與服務方面的合作機會。會上，湯文龍介紹香港法律專業學會新設立的「普通法中心」，指該中心為來自普通法及非普通法地區的律師提供課程，致力培育國際法律人才。

律師會訪問越南與多個司法管轄區的律師組織交流。（律師會）

他強調，香港作為國際金融中心，其法律執業者持續提供高水準的專業服務，相關經驗可協助越南金融業發展，推動峴港與胡志明市發展為重要金融中心。律師會亦邀請對方於2026年1月訪港，參加香港法律年度開啟典禮。

此外，代表團亦與澳洲律師協會及高雄律師公會等組織會晤，就法律界面臨的機遇與挑戰交換意見，並探討如何支持年輕律師的專業發展。