2026年香港法律年度開啟典禮今日（19日）舉行，香港律師會會長湯文龍政辭十日土木戈大談何為專業精神。他形容是維繫公眾信心、鞏固制度根基，並使香港得以成為國家與世界之間值得信賴的橋樑的指路明燈。湯文龍亦強調，專業精神是立足基石，始於對憲制秩序及法治的忠誠，當中包括司法獨立、正當法律程序、法律面前人人平等，以及以理據為本的裁決。



1月19日，2026年法律年度開啟典禮在香港大會堂舉行，律師會會長湯文龍致辭。（廖雁雄攝）

指香港法律專業在國際享盛譽 基本法確立司法獨立

湯文龍表示，在「一國兩制」下，香港仍然是中國唯一實行普通法的司法管轄區，亦是全球真正以中英雙語運作的普通法司法管轄區，「這不僅是一種雙重傳承」，更反映香港在訴訟、跨境交易、爭議解決，以及不同制度之間轉化複雜標準方面的競爭優勢。

他續指，香港法律專業以其嚴謹標準以及對法治和司法獨立的堅定承諾，在國際間享有盛譽。《基本法》保障這些基石原則，其中第85條明文確立司法獨立，確保案件依據法律、證據及適當程序作出裁決。

法律執業不只是生意 更是公共服務

湯文龍形容，法律執業不僅是一門生意，更是一項建基於社會相信正義終將得以彰顯之上的公共服務。法律專業人士必須銘記，法律工作是一項公共服務，專業精神體現於誠信、客觀、勤勉與尊重之中，是維繫社會對司法制度信心的根本。

公共服務，而非牟利，是我們專業的本質。 湯文龍

1月19日，2026年法律年度開啟典禮在香港大會堂舉行，律師會會長湯文龍致辭。（廖雁雄攝）

律師會第二季啟用新辦事處

湯文龍亦公布，律師會將於今年第二季啟用新辦事處，形容律師會成立於1907年，回顧其悠久歷史，僅曾兩度購置物業：第一次是在 1998 年，當時會員人數約為4,500人，而今天，正準備為超過 13,500名敬業的專業人士提供服務。

他最後總結，專業精神既是特權，也是責任，它讓業界尊重以無私專業守護法治的法官，賦予客戶尊重，並維繫公眾信任；同時，它也使香港的普通法傳統得以在中國的現代化進程中，以誠信與自信，透過法治推動改革。