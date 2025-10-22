國際法律監管機構會議在港舉行　湯文龍：香港國際優勢獲海外認可

香港律師會一連三日（20日至22日）首次在香港主辦「國際法律監管機構會議」，這項國際會議過去曾在多個國際城市舉行，包括英國倫敦、澳洲墨爾本、愛爾蘭都柏林、美國三藩市、芝加哥、華盛頓、加拿大多倫多及新加坡等地。



律師會會長湯文龍在開幕禮上說會議選擇在香港舉行，體現國際法律界對香港自我監管制度的高度認可。他強調，香港憑藉「一國兩制」優勢與普通法傳統，已發展成為連通東西方的國際法律與金融樞紐，呼籲法律界與時俱進，適應法律環境變革的同時，堅守最高專業標準。



10月20日至22日，香港律師會首次在香港主辦「國際法律監管機構會議」。（律師會）

本屆「國際法律監管機構會議」會議以「在全球變局下探索新監管模式」為主題，匯聚19個司法管轄區、約100位代表，與會者包括澳洲、加拿大、德國、馬來西亞、阿曼、新加坡、南非、英國、美國等地的法律監管機構代表、學者、業界領袖，以及非法律界的監管專家。

國際法律監管機構的與會代表可參加四場全體會議及九場分組討論，共同促進跨司法管轄區的監管協作與創新思維。討論議題涵蓋跨境執業規範、反洗錢策略、網絡安全防護、企業內部誠信管理，以及法律專業多元化發展等關鍵領域。

署理律政司司長張國鈞表示，自我監管機制是香港法律體系的重要基石。他重申香港司法及監管機構獨立運作，不受外部干預。隨著香港跨境爭議解決服務日益受到重視，香港需持續完善相關監管框架。香港證監會主席黃天佑則指出，香港國際金融中心地位之所以穩固，有賴完善的法治傳統。他亦分享了證監會在維護市場紀律和鼓勵創新之間如何取得平衡，說明如何在保障投資者權益及促進市場發展的同時，堅持最高的企業管治標準。