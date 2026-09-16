施政報告2026｜年均換70公里高齡水管　智慧供水系統動態調節水壓

【施政報告懶人包、施政報告直播】行政長官李家超今日（16日）發表《施政報告》2026。新一份《施政報告》沿用綠色封面，主題為「以長遠謀全局、以改革開新篇、促發展創機遇、惠民生向未來。」



針對連環爆水管事件影響市民生活，李家超公布將推出「供水網升級計劃」，提出多項加快處理老舊水管及升級供水系統的措施，在未來五年內更換或修復共350公里長的各種滲漏風險較高的高齡水管，年均70公里，較2026/27年度增加一倍。當局又會與大學及企業構建「實時監測、智能預判、精準檢漏、高質維護」的「智慧水網閉環管理鏈條」，全面實行動態調節政府供水管網水壓。



2026年9月10日，黃大仙蒲崗村道一行人路坑道工程地盤內，一條直徑750毫米的食水供水管，受電力工程承判商影響意外受損滲漏，水務署安排工人到場搶修。（資料圖片／梁偉權攝）

5年內更換或修復共350公里長滲漏風險較高水管 淘汰鑄鐵及石棉水管

李家超表示，香港供水網規模龐大而複雜，部分高齡水管已老化，部分更因為使用昔日常用的鑄鐵及石棉水管物料而比較脆弱。政府會推行供水網升級計劃，加快處理老舊水管並升級系統。

李家超續指，將以風險為本，在未來五年內更換或修復共350公里長的各種滲漏風險較高的高齡水管，年均70公里，較2026/27年度增加一倍，包括先在首幾年聚焦更換筲箕灣、黃大仙及葵青區等較多公共屋邨和長者的地區的鑄鐵及石棉水管，而目標是所有鑄鐵及石棉水管預計於計劃期的十年內全面淘汰。計及更換水管及計劃下其他相關改善措施，首五年內水管爆裂及嚴重滲漏個案預計可減少約20%至30%。

政府公佈「供水網升級計劃」，提出多項加快處理老舊水管及升級供水系統的措施，目標在10年內全面淘汰全港所有鑄鐵及石棉水管。（李家超Facebook）

與大學及企業構建智慧水網閉環管理鏈條 以AI作預測性維護

政府亦會更換及加裝水管閥門和敷設兩條備用跨海輸送食水管道，並提升鹹水供水系統，減少故障風險。此外，政府將利用「地下管線資訊系統」，透過三維空間分析，提升檢查及維修效率。

李家超又指，會與大學及企業構建「實時監測、智能預判、精準檢漏、高質維護」的「智慧水網閉環管理鏈條」，並以AI作預測性維護。計劃在智慧供水系統開展後五年內，全面實行動態調節政府供水管網水壓。

現有跨部門專責小組將升格為由發展局主持的督導委員會，更有效統籌工作，並成立匯聚海內外專家的「國際水務工程專家小組」，以協助檢視供水網絡的長遠管理策略。

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新發展區設計及建造地下公用設施綜合管廊 啟德首項目已完成興建

李家超亦在施政報告中提及地下公用設施綜合管廊，他表示香港道路總長度逾2,200公里，而現時設置於地下的各種公用設施疊加總長度約11萬公里。他指新鋪設及維修設施時進行的掘路工程，會對市民造成不便。

另外，政府近年開始在新發展區選擇合適的主要道路作為試點，設計及建造地下公用設施綜合管廊，以集中擺放適合的公用管線，李家超指可方便日後不必開挖道路亦可在綜合管廊內進行檢查及維修，也透過實時傳感器監控系統和AI，偵測和識別異常情況，作出警報和及早檢查維修。

至於有關試點狀況，施政報告指首個位於啟德發展區的地下公用設施綜合管廊已完成興建；東涌新市鎮發展區的一個綜合管廊亦預計將於今年年底起分階段完工；在北都，元朗南及新田科技城的一段綜合管廊亦正分別興建及展開設計工作。李家超表示，地下綜合管廊成本較高，政府會評估落實情況務實推展。