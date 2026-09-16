施政報告2026｜官方把關高度介入樓宇維修招標　重點打擊圍標貪污

【施政報告2026/五年規劃/一五規劃】行政長官李家超周三（16日）於立法會宣讀《香港第一個五年規劃》及任內最後一份施政報告。針對樓宇大維修，李家超指官方機構將高度介入招標程序，打擊維修工程的貪污、圍標，提升對業主的技術、招標及財務支援，又會加強介入統籌大廈管理。 政府將修訂《建築物條例》，加強對維修工程業界的規管及違規懲處。

李家超指，今年內會就圍標刑事化、修訂《建築物條例》，向立法會提交建議，政府為業主推出聘用顧問和承建商的招標和評標服務，將於9月接受申請。



▼ 大維修 ▼



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政府高度介入招標 打擊維修貪污圍標

李家超在五年規劃中指出，會全面提升樓宇安全治理，及着力解決老舊建築物日久失修的問題。他指，將革新樓宇復修策略，提升對業主就技術、工程招標，以及財務的支援，由官方機構把關高度介入招標程序，重點打擊維修工程的貪污、圍標行為。

修訂《建築物條例》加強違規懲處

李家超指會推動預防性維護、及早介入，以及科技應用，全方位協助及促使業主對樓齡高、風險高樓宇定期進行檢驗和維修保養。政府將修訂《建築物條例》，加強對維修工程業界的規管及違規懲處，提升專業操守，保障工程質素。

行政長官李家超9月16日今日發表香港首份五年規劃。（夏家朗攝）

政府介入統籌大廈管理

政府將深化大廈管理改革，構建智慧社區網絡。李家超指會加強政府對大廈管理的統籌介入，加大對業主立案法團及業主的支援力度，善用區議會平台促進管理經驗交流，有序推廣「聯廈聯管」模式，鼓勵智慧管理方案創新落地。

「聯廈聯管」即委聘具備地區網絡及大廈管理經驗的地區組織，協助區內的舊式樓宇，共同聘請一間物管公司聯合管理大廈，攤分管理成本，以較相宜的費用獲得日常的大廈管理服務，從而改善居住環境。

李家超在施政報告中進一步指出，2027-28年度起，民政總署會繼續在有需要的地區推行「聯廈聯管」計劃，為期兩年，並持續透過在區議會下新設的「大廈管理工作小組」，促進區議員相關工作和交流。

▼ 大埔宏福苑 ▼



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宏福苑大火後改革舊樓維修制度

李家超指，宏福苑大火發生後成立了獨立委員會，查明起火及迅速蔓延原因，並表明會追究責任。至今，警方及廉政公署共起訴了七人及兩間公司，涉及共25項控罪，包括涉嫌誤殺、串謀詐騙、企圖妨礙司法公正等。勞工處向承建商、工程顧問等提出合共25項檢控，涉嫌違反職安健法例。屋宇署向四人及兩間公司提出合共259項檢控，包括涉嫌使用不合規的物料等。

他認為有些改革應優先推行，因此政府已推進多項強化措施，加強監管執法和開展法律修訂，包括完成修訂《建築地盤（安全）規例》及相關禁煙法例，開展修訂《消防條例》工作加強對消防裝置及其承辦商的規管。

修《建築物管理條例》 年內向立法會交圍標刑事化建議

李家超指，已開展修訂《建築物管理條例》工作，提高業主大會就大型維修工程決定的出席及投票門檻、完善委任代表文書及利益申報制度等，又會擴大修訂範圍，包括提升大型樓宇維修工程的法定監管機制，實施更嚴格規管和更重罰則，收緊專業人士和承建商紀律處分制度，嚴懲違規。政府今年內會向立法會提交建議。

政府亦已就樓宇大維修圍標行為刑事化進行法律研究工作，今年內向立法會提交建議。

評標服務9月接受申請 宏福苑大火獨立委員會10月交報告

李家超指，政府首次為業主推出聘用顧問和承建商的招標和評標服務。為支援業主的服務制訂更嚴謹的顧問和承建商預審名單，包括由執法機關進行背景審查。政府將於9月接受申請，年底起陸續備妥名單。政府亦正研究可行方案，更好協助市民處理大型維修所涉及的專業性問題。

宏福苑大火獨立委員會正審理和分析大量書面口供、報告和證據，會在10月底前提交報告。政府會積極研究報告並跟進建議，進行改革，並公布細節。