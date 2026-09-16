施政報告2026｜官方把關高度介入樓宇維修招標　重點打擊圍標貪污

撰文：李穎霖
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【施政報告2026/五年規劃/一五規劃】行政長官李家超周三（16日）於立法會宣讀《香港第一個五年規劃》及任內最後一份施政報告。針對樓宇大維修，李家超指官方機構將高度介入招標程序，打擊維修工程的貪污、圍標，提升對業主的技術、招標及財務支援，又會加強介入統籌大廈管理。 政府將修訂《建築物條例》，加強對維修工程業界的規管及違規懲處。
李家超指，今年內會就圍標刑事化、修訂《建築物條例》，向立法會提交建議，政府為業主推出聘用顧問和承建商的招標和評標服務，將於9月接受申請。

▼ 大維修 ▼

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政府高度介入招標　打擊維修貪污圍標

李家超在五年規劃中指出，會全面提升樓宇安全治理，及着力解決老舊建築物日久失修的問題。他指，將革新樓宇復修策略，提升對業主就技術、工程招標，以及財務的支援，由官方機構把關高度介入招標程序，重點打擊維修工程的貪污、圍標行為。

修訂《建築物條例》加強違規懲處

李家超指會推動預防性維護、及早介入，以及科技應用，全方位協助及促使業主對樓齡高、風險高樓宇定期進行檢驗和維修保養。政府將修訂《建築物條例》，加強對維修工程業界的規管及違規懲處，提升專業操守，保障工程質素。

行政長官李家超9月16日今日發表香港首份五年規劃。（夏家朗攝）

政府介入統籌大廈管理

政府將深化大廈管理改革，構建智慧社區網絡。李家超指會加強政府對大廈管理的統籌介入，加大對業主立案法團及業主的支援力度，善用區議會平台促進管理經驗交流，有序推廣「聯廈聯管」模式，鼓勵智慧管理方案創新落地。

「聯廈聯管」即委聘具備地區網絡及大廈管理經驗的地區組織，協助區內的舊式樓宇，共同聘請一間物管公司聯合管理大廈，攤分管理成本，以較相宜的費用獲得日常的大廈管理服務，從而改善居住環境。

李家超在施政報告中進一步指出，2027-28年度起，民政總署會繼續在有需要的地區推行「聯廈聯管」計劃，為期兩年，並持續透過在區議會下新設的「大廈管理工作小組」，促進區議員相關工作和交流。

▼ 大埔宏福苑 ▼

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宏福苑大火後改革舊樓維修制度

李家超指，宏福苑大火發生後成立了獨立委員會，查明起火及迅速蔓延原因，並表明會追究責任。至今，警方及廉政公署共起訴了七人及兩間公司，涉及共25項控罪，包括涉嫌誤殺、串謀詐騙、企圖妨礙司法公正等。勞工處向承建商、工程顧問等提出合共25項檢控，涉嫌違反職安健法例。屋宇署向四人及兩間公司提出合共259項檢控，包括涉嫌使用不合規的物料等。

他認為有些改革應優先推行，因此政府已推進多項強化措施，加強監管執法和開展法律修訂，包括完成修訂《建築地盤（安全）規例》及相關禁煙法例，開展修訂《消防條例》工作加強對消防裝置及其承辦商的規管。

修《建築物管理條例》　年內向立法會交圍標刑事化建議

李家超指，已開展修訂《建築物管理條例》工作，提高業主大會就大型維修工程決定的出席及投票門檻、完善委任代表文書及利益申報制度等，又會擴大修訂範圍，包括提升大型樓宇維修工程的法定監管機制，實施更嚴格規管和更重罰則，收緊專業人士和承建商紀律處分制度，嚴懲違規。政府今年內會向立法會提交建議。

政府亦已就樓宇大維修圍標行為刑事化進行法律研究工作，今年內向立法會提交建議。

評標服務9月接受申請　宏福苑大火獨立委員會10月交報告

李家超指，政府首次為業主推出聘用顧問和承建商的招標和評標服務。為支援業主的服務制訂更嚴謹的顧問和承建商預審名單，包括由執法機關進行背景審查。政府將於9月接受申請，年底起陸續備妥名單。政府亦正研究可行方案，更好協助市民處理大型維修所涉及的專業性問題。

宏福苑大火獨立委員會正審理和分析大量書面口供、報告和證據，會在10月底前提交報告。政府會積極研究報告並跟進建議，進行改革，並公布細節。

行政長官李家超9月16日到立法會公布香港經濟和社會發展第一個五年規劃及新一份施政報告。(方承恩攝)
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