施政報告2026｜推逾200項免費AI培訓課程　3億元成立社福AI實驗室

【施政報告2026/五年規劃/一五規劃】李家超在施政報告中提出，政府將深化AI應用和發展，政府會加大推動各行各業應用AI，包括應用於金融、醫療、法律、建築、交通、社福、旅遊及廣播應用等。此外亦會在「全民AI」普惠計劃下，至2028年首季將推出超過200項培訓課程及活動，分層次推廣AI認知與負責任應用，協助普羅市民、大學生、年輕研究人員和專業人士利用AI專業賦能，並支援在職人士和中小企用AI作實務提升。



李家超在施政報告中提出，政府將深化AI應用和發展，政府會加大推動各行各業應用AI，包括應用於金融、醫療、法律、建築、交通、社福、旅遊及廣播應用等。(方承恩攝)

支援中小企AI升級轉型

政府將會優化「數碼轉型支援先導計劃」（DTSPP），以配對資助，支援更多中小企應用AI及網絡安全相關方案。「BUD專項基金」亦為企業推行包含AI元素的項目提供更針對性的資助。

另外，香港生產力促進局（生產力局）將拓展「數碼不求人」平台功能，整合AI輔助的中小企諮詢服務，並協助企業評估和應對網絡安全風險及應用AI；亦透過「AI with HKPC」計劃的培訓和展覽等，加強社會尤其中小企的AI認知與應用。

政府將會優化「數碼轉型支援先導計劃」（DTSPP），以配對資助，支援更多中小企應用AI及網絡安全相關方案。(方承恩攝)

明年上半年推為期18個月AI技能提升 推動全民AI

施政報告亦加大力度推動全民AI培訓，措施包括在2028年首季將推出超過200項培訓課程及活動；另推出「機器人走入社區」試驗計劃，提升市民對具身AI的認知，促進數碼共融。

技能提升局將於明年上半年推出為期18個月的AI技能提升計劃，包括針對AI職場應用的免費全民網上課程，修畢者可免費選修涉及AI在不同行業實務應用的短期進階課程，預計可惠及至少4萬名僱員。

撥款3億資助開發及試行AI技術方案

此外，政府將撥款3億元成立「社福AI實驗室」，以識別AI在社福服務的應用場景，資助開發及試行AI技術方案，包括分析社福設施的服務使用情況，以更精準對接使用者的需求。

為了持續提升香港AI發展的國際競爭力，政府會加大推動各行各業應用AI，包括在金融、醫療、法律、建築、交通、旅遊以及廣播方面，都加入不同的AI應用。

金管局已升級的「生成式人工智能沙盒++」，將應用場景和參與界別由銀行擴展至證券、財富管理、保險、強積金等金融領域。（資料圖片）

其中在金融應用方面，金管局已升級的「生成式人工智能沙盒++」，將應用場景和參與界別由銀行擴展至證券、財富管理、保險、強積金等金融領域，新一輪入選項目將在今年內開展測試。

保監局「人工智能促進計劃」已吸納十家大型保險公司承諾在港設立AI卓越中心，培育人才及分享經驗。而證監會將與科創企業合作研發監管科技，深化業界認知及加大培訓。

醫療應用方面，醫務衞生局會聯同衞生署、醫院管理局、香港醫學專科學院和醫學實證與臨床卓越研究所等，協調醫療界有序引入及善用AI技術。

醫務衞生局會聯同衞生署、醫院管理局、香港醫學專科學院和醫學實證與臨床卓越研究所等，協調醫療界有序引入及善用AI技術。（資料圖片）

法律應用方面，律政司會推出短期資助計劃，鼓勵法律業界更廣泛採用包括運用AI技術，提升競爭力。

建築應用方面，香港房屋委員會將提升自主研發的AI+「智築目」項目管理平台，以AI分析地形、山勢、景觀、風向、日照等，自動調整公營房屋的規劃布局，並在27-28年度開始應用於所有新項目規劃。

推動「航天走廊」自動駕駛運輸系統

為推動自動駕駛車輛無人化、規模化及商業化發展，運輸署在今年內開始接受自動車營運商就個別項目商業化運作的申請，並推動「航天走廊」自動駕駛運輸系統成為首個在港商業營運的項目。

旅發局在今年底起，在Discover Hong Kong引入AI個人化旅遊建議功能，結合第三方數據平台，在地圖應用程式增設旅發局專屬的智慧旅遊頁面。