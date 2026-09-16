施政報告｜租置續失蹤　消息指年尾調研　明年能定重推否言之尚早

【施政報告2026/香港施政報告】行政長官李家超今日（16日）發表施政報告2026，此前有不少風聲提到是否重推租者置其屋計劃會有新消息。然而，施政報告未提租置，消息人士指，租置計劃調研已開始招標，預計年尾展開，當局會在明年出結果後再決定。



去年政府曾表示會在今年內完成調研，問到延期原因，消息人士指，是因為要「諗清楚」調研的方向、對象、形式等。消息人士又指，調研對象廣泛，除了公屋住戶，亦包括普通市民，強調租置計劃涉及公帑，亦會影響公屋流轉，要考慮整體社會觀感。



行政長官李家超9月16日到立法會公布香港經濟和社會發展第一個五年規劃及新一份施政報告。(方承恩攝)

去年施政報告公布前夕，盛傳政府有意重推租者置其屋計劃，惟最終未見，當局有解釋要細心研究利弊後再作決定，而不同政團包括民建聯，今年繼續力倡政府重推租置，然而今年施政報告亦未提租置。

消息人士指，租置調研早前已開始招標，預計年尾展開，當局會在明年出結果後再決定。去年政府曾表示會在今年內完成調研，問到延期原因，消息人士指，是因為要「諗清楚」調研的方向、對象、形式等。

馬鞍山耀安邨為其中一條租者置其屋計劃屋邨。（資料圖片）

消息人士又指，調研對象廣泛，除了公屋住戶，亦包括普通市民，強調租置計劃涉及公帑，亦會影響公屋流轉，要考慮整體社會觀感。

至於能否在明年內公布是否推出，消息人士形容「言之尚早」，解釋指現時仍無法預測調研結果，例如市民期望的價錢、屋邨位置等，結果將對決定所需的時間有影響。消息人士又預料，調研結果全面反對的機會較微。

消息人士又強調，市民意見只是其中一個考慮因素，「有好多實際考慮未必可以通過問市民解決到」，例如房委會財政、屋邨管理等，故當局需要時間作考慮。

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