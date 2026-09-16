施政報告｜租置續失蹤 消息指年尾調研 明年能定重推否言之尚早
撰文：林遠航
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【施政報告2026/香港施政報告】行政長官李家超今日（16日）發表施政報告2026，此前有不少風聲提到是否重推租者置其屋計劃會有新消息。然而，施政報告未提租置，消息人士指，租置計劃調研已開始招標，預計年尾展開，當局會在明年出結果後再決定。
去年政府曾表示會在今年內完成調研，問到延期原因，消息人士指，是因為要「諗清楚」調研的方向、對象、形式等。消息人士又指，調研對象廣泛，除了公屋住戶，亦包括普通市民，強調租置計劃涉及公帑，亦會影響公屋流轉，要考慮整體社會觀感。
去年施政報告公布前夕，盛傳政府有意重推租者置其屋計劃，惟最終未見，當局有解釋要細心研究利弊後再作決定，而不同政團包括民建聯，今年繼續力倡政府重推租置，然而今年施政報告亦未提租置。
消息人士指，租置調研早前已開始招標，預計年尾展開，當局會在明年出結果後再決定。去年政府曾表示會在今年內完成調研，問到延期原因，消息人士指，是因為要「諗清楚」調研的方向、對象、形式等。
消息人士又指，調研對象廣泛，除了公屋住戶，亦包括普通市民，強調租置計劃涉及公帑，亦會影響公屋流轉，要考慮整體社會觀感。
至於能否在明年內公布是否推出，消息人士形容「言之尚早」，解釋指現時仍無法預測調研結果，例如市民期望的價錢、屋邨位置等，結果將對決定所需的時間有影響。消息人士又預料，調研結果全面反對的機會較微。
消息人士又強調，市民意見只是其中一個考慮因素，「有好多實際考慮未必可以通過問市民解決到」，例如房委會財政、屋邨管理等，故當局需要時間作考慮。
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