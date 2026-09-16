施政報告｜新居屋大單位將佔25%　2028年起興建項目有開放式廚房

【施政報告2026／施政報告／五年規劃】行政長官李家超今日（16日）發表新一份《施政報告》及《香港第一個五年規劃》，其中全港資助出售房屋大單位比例將會提升，消息人士指，將與現時北都看齊，即新建居屋項目的45平方米以上單位比例，會由20%升至25%。另外，2028年起興建的居屋項目，部分二至三人單位將設開放式廚房，惟消息人士預計，會比梗廚單位略貴。



行政長官李家超9月16日到立法會公布香港經濟和社會發展第一個五年規劃及新一份施政報告。（方承恩攝）

五年規劃提出，未來十年落成的公營房屋單位將逐步增加室內樓面面積。消息人士指，現時新建公營房屋，人均居住面積已超過現時最低標準的七平方米，至於政界倡議的十平方尺，消息人士指暫時未達到。

新建資助出售房屋大單位比例將會提升。消息人士指會與北都看齊，即新建居屋項目的45平方米以上單位比例，會由20%升至25%。上述兩個指標，都會在全港適用。

2028年起興建房委會居屋項目，部分二至三人單位將設開放式廚房。圖為房協安達臣「峻然」兩房示範單位。（資料圖片／廖雁雄攝）

擬引入開放式廚房設計 料部份市區新建資助出售樓落實

《施政報告》則提到，房委會新建資助出售房屋項目，將在合適的二至三人家庭單位引入開放式廚房設計。消息人士透露，將在2028年起興建的項目採用，但並非全部項目都會有開廚單位。消息人士又指，年輕、小家庭居民對開放式廚最有需求，因此選擇在二至三人單位推出，亦可能會挑選市區項目落實，但不會全個項目的二至三人單位都是開廚，梗廚與開廚比例仍未決定。

消息人士又指，開廚單位的戶型會根據現有戶型作基礎改良，因此對整體面積無大影響，但由於要額外安裝花灑等消防系統，因此會較梗廚單位略貴。

2022年至2025年期間首次出售的居屋，轉讓限期將縮短至十年。圖為「居屋2023」項目啟德啟悅苑。（資料圖片）

另外，2022年至2025年期間首次出售的居屋，轉讓限期將縮短至十年。消息人士指，是要看齊去年施政報告將新推售居屋限制縮短，當局早前已就相關地契問題與地政總署商討，並有解決方案。實際上如何操作、何時開始，消息人士謹指稍後會交代。

消息人士解釋，未來5年平均有3.5萬伙單位落成，相信即使日後三萬伙簡約公屋要清拆，亦足夠應付需求。（湯致遠攝）

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