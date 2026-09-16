施政報告｜新居屋大單位將佔25% 2028年起興建項目有開放式廚房
撰文：林遠航
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【施政報告2026／施政報告／五年規劃】行政長官李家超今日（16日）發表新一份《施政報告》及《香港第一個五年規劃》，其中全港資助出售房屋大單位比例將會提升，消息人士指，將與現時北都看齊，即新建居屋項目的45平方米以上單位比例，會由20%升至25%。另外，2028年起興建的居屋項目，部分二至三人單位將設開放式廚房，惟消息人士預計，會比梗廚單位略貴。
五年規劃提出，未來十年落成的公營房屋單位將逐步增加室內樓面面積。消息人士指，現時新建公營房屋，人均居住面積已超過現時最低標準的七平方米，至於政界倡議的十平方尺，消息人士指暫時未達到。
新建資助出售房屋大單位比例將會提升。消息人士指會與北都看齊，即新建居屋項目的45平方米以上單位比例，會由20%升至25%。上述兩個指標，都會在全港適用。
擬引入開放式廚房設計 料部份市區新建資助出售樓落實
《施政報告》則提到，房委會新建資助出售房屋項目，將在合適的二至三人家庭單位引入開放式廚房設計。消息人士透露，將在2028年起興建的項目採用，但並非全部項目都會有開廚單位。消息人士又指，年輕、小家庭居民對開放式廚最有需求，因此選擇在二至三人單位推出，亦可能會挑選市區項目落實，但不會全個項目的二至三人單位都是開廚，梗廚與開廚比例仍未決定。
消息人士又指，開廚單位的戶型會根據現有戶型作基礎改良，因此對整體面積無大影響，但由於要額外安裝花灑等消防系統，因此會較梗廚單位略貴。
另外，2022年至2025年期間首次出售的居屋，轉讓限期將縮短至十年。消息人士指，是要看齊去年施政報告將新推售居屋限制縮短，當局早前已就相關地契問題與地政總署商討，並有解決方案。實際上如何操作、何時開始，消息人士謹指稍後會交代。
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