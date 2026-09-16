施政報告記者會｜五年規劃會跨屆落實　李家超：述職時將報告進度

【施政報告／施政報告2026／首份五年規劃／五年規劃】行政長官李家超今日（16日）發表首份《五年規劃》及最新一份《施政報告》後，於下午舉行記者會。是次《施政報告》亦是本屆政府最後一份報告。



李家超在開場白中表示，要落實五年規劃，會通過五份行政長官的施政報告，今年發表的施政報告為首份文件，之後會由每年的施政報告落實，他提及相關機制時一度停頓。他又說，行政長官將於每年述職時向中央政府報告五年規劃進度，並作改善建議。



▼ 香港第一個五年規劃重點▼



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行政長官李家超9月16日發表首份《五年規劃》及最新一份《施政報告》後，下午3時半舉行記者會解讀政策。（梁鵬威攝）

李家超表示，之所以要做五年規劃，是因為部分特別需要關注的社會民生問題，會處理得更好，希望整體社會發展之餘，也有「兜底」措施。他又說，要把握機遇，最大的機遇是國家機遇，對接國家戰略。

另外，面對全球形勢改變，單邊主義抬頭，李家超表示要應變求變，加速突破新一輪科技革命，尤其是人工智能。他又指出，五年規劃提出提升香港既有優勢，發展新興產業，佈局未來產業，加快發展北都，尤其是大學城的建設。

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李家超又提到，香港屬於大灣區城市，但同時要與全球合作，展露內聯外通優勢，希望促成科技產業，推動香港高質量發展，令每人收入更好。他又說，施政最終目的是提升市民福祉，所以經過五年規劃和施政報告，希望每一年完善民生保障，經濟措施帶來發展可讓整個社會分享紅利。

為達到相關期望，當局在五年規劃中全面佈局，包括教育、醫療、住屋、養老、青年婦女發展、弱勢社群、勞工保障、綠色持續等，構建可持續保障民生體系。

李家超強調，五年規劃是未來五年的施政方向，要落實五年規劃，要通過五份施政報告，包括一些方向性及策略性要求，第一份是今年的施政報告，之後會由每年的施政報告落實，惟他提及落實機制時一度停頓。

要落實五年規劃，會通過5份行政長官的施政報告，大家都看到，首先是我今年的施政報告（停頓幾秒），接着會由每年的施政報告落實。總體來説，5份施政報告落實五年規劃的要求，包括方向性及策略性，每年都會定下不同的工作目標。 行政長官李家超

至於如何保證政府落實五年規劃？李家超重申，五年規劃訂明策略及方向，並透過年度施政報告落實，然後由財政預算案提供支持，行政長官將於每年述職時向國家主席及中央政府報告，並作出改善建議。李家超認為，述職就是確保行政長官一直向前推進，「有乜嘢做唔到或有咩理由調動，我都要作出匯報」，還要提出提議以落實五年規劃。

李家超的行政長官任期由2022年7月1日開始，至 2027年6月30日 結束，即今年發表的為本屆特區政府任內最後一份施政報告。