施政報告2026｜粉嶺北片區最快12月招標　增住宅成份　加強吸引力

【施政報告2026】行政長官李家超今日（16日）發表《香港第一個五年規劃》及任內最後一份《施政報告》，交代北都其中四個片區已開始動工，涉及土地約800公頃。較早前首幅片區洪水橋／厦村新發展區項目用地已批出，當局消息人士透露，第二幅片區位於古洞北／粉嶺北，預計有10多公頃，最快年底會批出，會增加住宅地，加強吸引力。



2026年9月16日，行政長官李家超宣讀最新一份《施政報告》。（夏家朗攝）

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年底在粉嶺北推出第二個「片區開發」試點項目

洪水橋／厦村新發展區的「片區開發」項目今年8月成功批出，由信和置業夥拍5間中資合組的財團以10.3億元投得。李家超指，最早將於年底在粉嶺北推出第二個「片區開發」試點項目。同時持續精簡程序，節省北都建設的時間和成本。

消息人士指，用地約佔10多公頃，當局已進行相關改劃程序，期望最快可在12月推出。消息人士又指，當局早前接到22份來自企業的意向書，認為市場對該片區都有興趣。在參考過意見後，當局將增加住宅地成份，並調高地積比，以加強吸引力。

消息又指，現時當局正在訂定相關參數，但原有規劃不會有大變動。至於洪水橋片區，消息人士指，政府認為要先處理好粉嶺北片區，逐個片區推出，可令市場對北都發展更為清晰。

洪水橋產業園公司正在招商引資，當局指已與數間具規模的先進建造業、檢測認證企業進入實質協商。消息人士透露，市場反應良好，公司目前正與超過十間公司洽談，當中包括來自內地及海外企業。

2026年9月15日，行政長官李家超出席行政會議前會見傳媒，展示《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》封面。( 方承恩攝）