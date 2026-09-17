基孔肯雅熱｜居大角咀55歲女子感染情況穩定　今年首宗本地個案

衞生署衞生防護中心今日（17日）公布今年首宗基孔肯雅熱本地感染個案，涉及一名居住大角咀利得街的55歲女子，初步調查顯示，該女子於本月7日出現發燒、頭痛、手指和手腕關節疼痛，其後面部及身體出現紅疹。她於本月16日到伊利沙伯醫院求醫，同日獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。她的血液樣本經中心公共衞生化驗服務處化驗後，證實對基孔肯雅熱病毒呈陽性反應。



該女子於潛伏期主要留在家中，曾於住所及櫻桃街公園等一帶被蚊叮咬。中心正聯同政府多個部門採取適當防控措施，減低本地傳播的風險。



衞生防護中心。(資料圖片)

染基孔肯雅熱女子潛伏期無外遊 曾於住所及區內公園一帶被蚊咬

該名55歲女子居於大角咀利得街。初步調查顯示，她於本月7日出現發燒、頭痛、手指和手腕關節疼痛，其後面部及身體出現紅疹。本月16日，她到伊利沙伯醫院求醫，同日獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。其血液樣本經中心公共衞生化驗服務處化驗後，證實對基孔肯雅熱病毒呈陽性反應。

初步調查亦顯示，病人於潛伏期（8月26日至9月5日）內沒有外遊，屬本地感染，為今年首宗本地個案。她在潛伏期內大部份時間留在家中，亦會經常在住所附近活動。她記憶所及，曾在住所、櫻桃街公園和樂群街公園一帶被蚊叮咬。

該女子有一名家居接觸者，現時沒有病徵。中心已按流行病學調查及風險評估進行防控工作，包括為其家居接觸者提供醫學監察及健康建議。如有需要，中心會安排化驗檢測。流行病學調查仍然繼續進行。

55歲女子感染基孔肯雅熱，目前在伊利沙伯醫院留醫，情況穩定。（資料圖片）

今年暫時累計錄得三宗基孔肯雅熱確診個案，包括今次的本地個案及兩宗輸入個案。本港去年錄得82宗基孔肯雅熱確診個案中，11宗屬本地個案，其餘全部屬輸入個案。

中心提醒市民，不論在本地或外遊，應時刻注意環境衞生，以及採取防蚊和個人保護措施。避免蚊子叮咬和防止蚊蟲滋生是有效預防基孔肯雅熱的方法。