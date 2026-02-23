基孔肯雅熱｜防護中心：青衣自然徑傳播鏈已切斷　今日傍晚重開

青衣自然徑去年12月因出現多宗基孔肯雅熱本地個案而暫停開放，衞生防護中心今日（23日）公布，由於相關本地個案沒有在社區進一步傳播，相信傳播鏈已切斷，今日傍晚起重新開放。



衞生防護中心今日表示，最後一宗與青衣自然徑相關的本地感染個案於去年11月底到訪青衣自然徑，其後無新增本地個案。中心確認早前在青衣自然徑一帶受感染的本地個案，沒有在社區進一步傳播，相關傳播鏈已切斷。

中心指，過去兩個多月，有關部門持續在青衣自然徑進行全面環境整治及滅蚊，已多次巡查並清除多個潛在蚊子滋生地點，並於沿途設置捕蚊器。食環署一直透過誘蚊監測裝置監察自然徑的蚊患情況，指出過去一個月的數據錄得低水平。食環署將持續在青衣自然徑一帶加強蚊媒監測。