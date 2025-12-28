基孔肯雅熱｜長亨邨女子確診　曾隨旅行團到肇慶　團友需醫學監察

衞生署衞生防護中心今日（28日）表示，新錄得一宗感染基孔肯雅熱輸入個案。個案涉及一名居住於青衣長亨邨的35歲女子，於本月20日至21日與家人隨旅行團到訪肇慶，並在郊外被蚊子叮咬，出現病徵後到瑪嘉烈醫院急症室求醫。病人的3名家居接觸者正接受醫學監察，中心將向其餘39名同行團友提供健康建議及醫學監察。



確診基孔肯雅熱的35歲女子居於長亨邨。（資料圖片／林朗天攝）

病人在肇慶曾於郊外環境被蚊叮咬 發病多日才求醫

新增個案涉及一名35歲女子，居於於青衣長亨邨。調查顯示，她於12月20日至21日與家人參加旅行團到訪廣東省肇慶市，並在當地郊外環境被蚊子叮咬。病人星期四（25日）關節痛，翌日出現皮疹，並於昨日（27日）發燒，同日到瑪嘉烈醫院急症室求醫，獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。她的血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應。

病人有3名家居接觸者，曾一同參加旅行團到訪肇慶市，暫時沒有出現病徵，正接受醫學監察。中心會主動聯絡其餘39名同行團友，向對方提供健康建議及醫學監察。

病人潛伏期亦沒有前往青衣自然徑

另外，流行病學調查顯示，病人的住所和日常活動範圍與過去一個月內錄得的輸入或本地個案沒有重疊的地方，而她在潛伏期亦沒有前往青衣自然徑。由於病人在潛伏期曾到訪廣東省，亦跟香港過去一個月內錄得的個案沒有流行病學關連，中心認為她是在外遊期間受到感染，屬輸入個案，會把個案通報廣東省衞生當局。

本港今年累計錄得82宗基孔肯雅熱確診個案，11宗屬本地個案，其餘全部屬輸入個案。