基孔肯雅熱｜兩男女訪非洲塞舌爾後感染　居廣播道及西營盤李陞街

衞生防護中心今（1日）公布，本港新增兩宗基孔肯雅熱輸入個案。患者為一名55歲住九龍城廣播道的女子，以及一名55歲住西營盤李陞街的男子，二人均於上月到訪非洲東面島國塞舌爾（Seychelles）。



首宗個案涉及一名55歲女子，居於九龍塘廣播道。她於1月19日至25日到訪塞舌爾，於27日出現關節痛，翌日出現皮疹，其後到威爾斯親王醫院急症室求醫，獲安排入院在無蚊環境下接受治療。

另一宗個案涉及一名55歲男子，居於西營盤李陞街。他於1月25至28日獨自到訪塞舌爾，於30日出現發燒、關節痛和皮疹，昨日到私家醫院求醫，其後獲安排到瑪麗醫院，在無蚊環境下接受治療。

兩名病人的血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應，目前情況穩定。他們各有一名家居接觸者，其中一人亦曾到塞舌爾，暫時沒有出現病徵，正接受醫學監察。

本港今年累計錄得兩宗基孔肯雅熱確診個案，全部屬輸入個案。本港去年錄得82宗基孔肯雅熱確診個案中，11宗屬本地個案，其餘全部屬輸入個案。