防護中心更新登革熱應變計劃　納入基孔肯雅熱　按傳播程度分三級

衞生防護中心今日（8日）宣布，將2019年推出的《登革熱準備及應變計劃》，更新為《登革熱和基孔肯雅熱準備及應變計劃》。計劃因應疾病的傳播程度，分為「戒備」、「嚴重」和「緊急」三個應變級別，其中「緊急」級別代表出現本地傳播，特首將介入督導。



2025年10月26日，衞生署公布出現首宗本地感染基孔肯雅熱個案，對面的龍蟠苑即有人員噴滅蚊煙霧。（梁鵬威攝)

2025年10月26日，衞生署公布出現首宗本地感染基孔肯雅熱個案，對面的龍蟠苑即有人員噴滅蚊煙霧。（梁鵬威攝)

中心總監徐樂堅指，由於登革熱和基孔肯雅熱均主要透過雌性伊蚊傳播，防控策略大致相同，中心經諮詢相關部門後，將原本的《登革熱準備及應變計劃》更新並修訂為《登革熱和基孔肯雅熱準備及應變計劃》。

應變計劃繼續劃分為「戒備」、「嚴重」和「緊急」三個應變級別。其中「戒備」級別代表本港在兩星期內，有 3 宗或以上沒有流行病學關連的本地登革熱或基孔肯雅熱感染個案發病，需控制爆發。政府啟動「戒備」級別時，醫務衞生局會統籌和督導政府的應變工作，而衞生署、食環署及醫管局等主要機構則負責評估風險性質及級別。

「嚴重」級別則代表本港在兩星期內，有 10 宗以上沒有流行病學關連的本地登革熱感或基孔肯雅熱染個案發病。政府會設立督導委員會，由醫衞局局長擔任主席，負責統籌和督導政府的應變工作。其餘督導委員會的核心成員則涉及房屋局、保安局、醫衞局、環境及生態局、教育局、發展局、文體旅局等多個政府部門的高級官員。

「緊急」級別反映出現本地傳播 特首介入督導

至於「緊急」級別，則代表不能識别登革熱或基孔肯雅熱病例明確的地區傳播群組，出現全港性的本地傳播，需防止成為風土病。行政長官將會擔任督導委員會主席，其核心成員則涉及政務司司長、財政司司長、律政司司長、各副司長及政策局局長等。

中心表示，由5月1日至昨日（7日），本港沒有錄得新的登革熱及基孔肯雅熱個案。