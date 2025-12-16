基孔肯雅熱｜深水埗麗安邨同住男女確診　上星期曾訪廣東揭陽兩日

衞生防護中心今日（16日）表示，最新錄得兩宗感染基孔肯雅熱輸入個案，涉及一名44歲女子及一名55歲男子，共同居住於深水埗麗安邨。兩人上星期曾一同前往廣東省揭陽市兩日，並在當地郊外環境被蚊子叮咬。女病人昨日（15日）發燒，男病人同日出現關節痛及發燒，二人到瑪嘉烈醫院急症室求醫，目前情況穩定。



基孔肯雅熱以蚊為媒介傳播。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

2患者在揭陽郊外曾被蚊子叮咬

兩宗有流行病學關連的新增個案來自同一個家庭，涉及一名44歲女子及一名55歲男子，他們居於深水埗麗安邨。初步調查顯示，他們於12月10日至11日一同到訪廣東省揭陽市，並曾在當地郊外環境被蚊子叮咬。

兩名患者居於深水埗麗安邨。（資料圖片／陳永武攝）

女病人在星期日（14日）關節痛，昨日（15日）發燒，男病人同日亦關節痛及發燒，二人到瑪嘉烈醫院急症室求醫。他們獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。他們的血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應。他們有一名家居接觸者（沒有前往揭陽市），暫時沒有出現病徵，正接受醫學監察。

中心指出，由於病人在潛伏期曾一同到訪廣東省，亦跟香港近期錄得的個案沒有流行病學關連，故他們是在外遊期間受到感染，屬輸入個案，已把個案通報廣東省衞生當局。