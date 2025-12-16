基孔肯雅熱｜深水埗麗安邨同住男女確診 上星期曾訪廣東揭陽兩日
撰文：林子慰
出版：更新：
衞生防護中心今日（16日）表示，最新錄得兩宗感染基孔肯雅熱輸入個案，涉及一名44歲女子及一名55歲男子，共同居住於深水埗麗安邨。兩人上星期曾一同前往廣東省揭陽市兩日，並在當地郊外環境被蚊子叮咬。女病人昨日（15日）發燒，男病人同日出現關節痛及發燒，二人到瑪嘉烈醫院急症室求醫，目前情況穩定。
2患者在揭陽郊外曾被蚊子叮咬
兩宗有流行病學關連的新增個案來自同一個家庭，涉及一名44歲女子及一名55歲男子，他們居於深水埗麗安邨。初步調查顯示，他們於12月10日至11日一同到訪廣東省揭陽市，並曾在當地郊外環境被蚊子叮咬。
女病人在星期日（14日）關節痛，昨日（15日）發燒，男病人同日亦關節痛及發燒，二人到瑪嘉烈醫院急症室求醫。他們獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。他們的血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應。他們有一名家居接觸者（沒有前往揭陽市），暫時沒有出現病徵，正接受醫學監察。
中心指出，由於病人在潛伏期曾一同到訪廣東省，亦跟香港近期錄得的個案沒有流行病學關連，故他們是在外遊期間受到感染，屬輸入個案，已把個案通報廣東省衞生當局。
基孔肯雅熱｜衞生署：5輸入個案曾到青衣北 青衣自然徑風險較高基孔肯雅熱｜增2宗輸入個案 住元朗錦繡花園、青衣邨 皆曾北上基孔肯雅熱｜青衣綠悠雅苑女患者家人亦確診 本月中曾同遊深圳基孔肯雅熱｜青衣自然徑累計錄6個案 衞生署再次籲市民不應擅進基孔肯雅熱｜新增一名本地患者曾到青衣自然徑 累計第6宗基孔肯雅熱｜青衣自然徑停開進行霧化滅蚊 歐家榮：暫不見大爆發