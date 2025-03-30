緬甸大地震｜國際培幼會展開緊急救援行動　助災民渡過難關

3月28日下午，緬甸第二大城市曼德勒發生大地震，今次地震是當地71年來最強烈，波及鄰近國家包括泰國、印度、老撾、孟加拉及中國内地，緬甸政府宣佈六個省進入緊急狀態， 地震已造成超過1,000人死亡及數千人受傷，傷亡數字恐怕仍會進一步攀升，根據美國地質調查局，估計死亡人數高達一萬人。



文：國際培幼會

緬甸當地自2021年以來境内一直爆發衝突，令當地經濟陷入絕境，成千上萬人處於極端貧困，310萬人流離失所。 長年累月的戰火，加上無情天災，令緬甸的兒童身心飽受重創，災區環境衛生惡劣，災民亦要面臨傳染病爆發的威脅，現時無數災民急需糧食、清潔食水及衛生用品等，國際培幼會正迅速採取行動，於緬甸進行緊急人道援助行動，向災民派發食物、清潔食水，衛生包等緊急救援物資，為兒童及家庭解燃眉之急。

國際培幼會總幹事蕭美娟表示 ：「今次地震在緬甸造成巨大破壞，無數家庭生活在水深火熱中，缺水缺糧，又要面對災區爆發傳染病的威脅，兒童在災害中是最脆弱的一群，我們特別擔心兒童的健康及安全，女童更可能遭受性暴力、童婚、人口販賣等威脅，希望大家即時伸出援手，幫助兒童及家庭渡過難關。」

國際培幼會在緬甸推行緊急緊援救及社區發展工作已16年，當地同事工作經驗豐富，會繼續密切跟進當地情況，為受災兒童提供最適切的援助及保護。

捐助項目如下：

捐助港幣500元：為1個家庭提供1星期的糧食

捐助港幣1,000元：為2個家庭提供1星期的糧食

捐助港幣3,000元：為3個家庭提供1星期的糧食及3個安全用水套裝（包括淨水片、口服補液鹽、桶及杯子）

捐助港幣5,000元：為4個家庭提供1個星期的糧食 、4個安全用水套裝（包括淨水片、口服補液鹽、桶及杯子）及4個緊急衛生及日用品包 （包括香皂、牙刷、毛巾、梳及消毒洗手液等等）

網上捐款： https://plan.gives/Myanmar-STC