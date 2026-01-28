國際培幼會追蹤9國逾百女孩　九成活暴力陰影中　揭示不平等問題

青春期本應是探索自我、建立友情與規劃未來的階段，卻在現實中成為許多女孩與男孩恐懼與壓抑的開始。全球熱議的電視劇《混沌少年時》揭示了青春期的殘酷真相：在網絡厭女文化與扭曲男子氣概的壓力下，主角將女性視為男性可掌控的對象，當遭受拒絕後，誤將暴力視為發洩出口，最終釀成殺害女同學的悲劇。令人心碎的是，這並非虛構情節，而是真實存在的青春危機。性別暴力正滲透在青少年生活之中，使女孩在恐懼中逐步失去自由與尊嚴，男孩則在暴力與壓抑中迷失自我。

撰文：國際培幼會（香港）



暴力被視為常態 女孩成長於恐懼中

國際培幼會發表《我們不應帶著恐懼前行》（We Shouldn't Have to Walk with Fear）的研究報告，透過追蹤來自九個國家（貝寧、巴西、柬埔寨、多明尼加、薩爾瓦多、菲律賓、多哥、烏干達與越南） 的142名女孩的成長歷程，從出生到18歲，每年與她們及其家庭進行訪談，了解她們對暴力與性別角色的態度。

研究指出，高達91%的受訪女孩自 11 歲起便生活在暴力陰影之中，這數字與聯合國的統計數字相呼應——全球近三分一的女性與女孩（近8.4億）曾遭受身體、性或心理上的暴力。

在國際培幼會追蹤來自9國的逾百名女孩中，高達91%受訪女孩自11歲起生活在暴力陰影中。根據報告網站，受訪女孩來自各國的最低收入家庭群組（國際培幼會）

令人憂慮的是，68%的女孩在14至15歲時認為男性暴力是「正常」且不可避免。這種觀念強化了性別不平等，更讓她們將「丈夫有權打妻子」等錯誤觀念合理化，並直接增加她們遭受親密關係暴力的風險。曾有過婚姻或伴侶關係的受訪女孩中，到19歲時，有四分之一曾遭受伴侶的身體、性或心理虐待，反映暴力問題嚴重且普遍，令女孩不但承受沉重的心理創傷，更面臨早孕等威脅。

有害性別規範 扭曲男女自尊

為何暴力會被視為常態？研究指出，這源於僵化的性別規範，在傳統的重男輕女文化下，男性常被視作社會與家庭的主導角色，權力與控制被視為男子氣概的一部分。在這樣的潛移默化之下，暴力逐漸被合理化，女性被視為可掌控的對象，身體自主權被肆意剝奪。

來自危地馬拉的 17 歲少女珍妮佛（化名），曾夢想成為一名醫生。然而在 14 歲那年，父母離異後，她為了尋求愛與安全感而草草結婚。婚後，她不僅遭受伴侶的暴力虐待，更在同一年懷孕， 15 歲時便成為了母親，從此被剝奪追求夢想的機會。（國際培幼會）

青春期的女孩本應是無憂無慮，但性別暴力卻逼使她們提早面對世界的殘酷。她們在朋輩之間耳聞同齡女孩慘遭傷害的經歷，恐懼逐漸成為日常。來自烏干達的17歲少女 Sheila 分享道：「有一天，我差點被人強姦，那些男人事先埋伏好，等著要強暴我。幸好，有相熟的人經過，及時拯救了我。」

自我保護成責任 限制女孩生活

女孩不但處於弱勢，更要獨自擔起「自我保護」的責任。研究顯示，超過半數的女孩在青春期早期便認為保護自己是自己的責任，到了青春期末期更升至近七成。這種責任的內化，迫使女孩限制出行範圍、穿著打扮，甚至交友自由，進一步剝奪了她們的生活空間。更令人憂心的是，社會與家庭往往將暴力的責任推卸到受害者身上，認為女孩遭受傷害是因為「行為不當」或「穿著挑釁」。這種受害者責備的文化，加深女孩面對暴力時的心理壓力，使她們難以報案或尋求協助。

推動平等教育 杜絕暴力 捍衛女性身體自主

國際培幼會相信，青春期不應是恐懼的代名詞。當暴力被視為常態，不但讓女孩失去自由，男孩失去自我，社會也失去了未來。多年來，培幼會致力挑戰有害規範，扭轉男性對女性的錯誤印象，推動性別平等教育，讓女孩、男孩、青少年及父母建立尊重與平等的意識。同時，我們亦積極賦權女孩，讓她們勇敢發聲捍衛身體自主權，建立界線，防範性騷擾與性暴力，讓她們能在安全與尊嚴中成長，真正擁有探索與追夢的青春。

來自多哥的24歲卡卡里卡，自小目睹女孩遭受嘲笑與騷擾。透過培幼會的培訓，他意識到這種社會風氣讓女孩陷入暴力風險。他說：「作為男孩，我也有責任保護女孩，並勇敢反對不公。」（國際培幼會）

培幼會持續在多個發展中國家推行不同工作，透過教育消除性別歧視與偏見，促進兩性友善文化，協助女童及婦女應對性暴力的風險。我們透過不同的女童權益工作，讓女孩了解到自己應有的身體自主權及免於性暴力的權利，讓她們懂得保護自己，遠離性騷擾、性暴力及性剝削的風險。

在受戰火衝突、天災影響等地方，如蘇丹、多哥、埃塞俄比亞及孟加拉等地，我們設立女性友善空間，透過提供心理援助、教育及生活技能培訓等，幫助女孩重建生活，同時致力保障她們免受性別暴力的侵害，教導她們如何識別危機、舉報及尋求幫助。

同時，我們亦在各地創建青年友善空間，並為青少年提供性別平等和正面男子氣概方面的培訓，提高青少年對性別平等的意識，並積極鼓勵青年包括男孩和女孩，成為變革的倡導者，推動創造一個更安全、更公平、互相尊重的社區。截至 2024 年度，全球 3,203 萬名女孩及男孩受惠於我們性與生殖健康及權利教育的項目。

關於國際培幼會

國際培幼會於1937年成立，總部設於英國，是全球其中一個規模最大的國際兒童慈善機構。我們在全球超過80個國家工作，與兒童及女孩共同努力，致力創造一個平等世界。我們與兒童並肩，與他們應對成長路上的逆境與危機，從根源解決女童和弱勢兒童面對的挑戰和不平等。計劃主要集中在兒童健康、教育、環境及生計方面，持久長遠地改善孩子的生活素質。培幼會亦一直致力幫助更多女孩免受歧視，獲得所需的教育、技能和支援。近年更積極開拓本地兒童及青年項目，致力提升本地兒童權益。

國際培幼會是一個獨立的慈善機構，不涉及任何宗教、政治或政府背景。

有關國際培幼會資料，可瀏覽網頁 www.plan.org.hk