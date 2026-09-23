01深圳睇牙實測　三醫生促即場剝近神經線智慧齒　香港牙醫質疑

近年香港的巴士、地鐵、地舖，到處見到深圳牙科的廣告。廣告以「免費洗牙」、「粒粒半價」、「香港人專享」等作招徠，甚至標榜「上午種牙下午啃蘋果」。為何「北上看牙」如此盛行？當中又潛藏什麼風險？

《香港01》記者有兩隻打橫生、近神經線的智慧齒，早前親身去深圳三間牙醫診所看牙實測，剝牙報價較香港便宜一半有多。不過三位深圳醫生均建議即場剝牙，部份聲稱「零風險」卻無解釋。香港牙醫認為，剝智慧齒是手術，即場剝太趕急，而解釋手術風險亦是必須流程。此外，又有醫生聲稱記者的下排門牙發炎，症狀嚴重，需「杜牙根」，但他們對發炎的診斷，各有不同。



記者本身有四隻智慧齒。（湯致遠攝）

深圳看牙競爭大 有診所電梯大堂拉客

記者本身有四隻智慧齒，下排兩隻打橫生，就近神經線，香港的牙醫建議四隻都要剝。當深圳牙科廣告成行成市，記者8月就約了三間深圳的連鎖牙醫檢查牙齒，比較兩地服務有何不同。

有牙科診所職員在商場外「拉客」。（王海圖攝）

同一大樓即場拉客

記者選了三間經常賣廣告的診所，在麥芽牙科、格倫菲爾及深圳博愛曙光醫院口腔科，預約看牙。

麥芽及格倫菲爾的分店，在同一個商場內，地下其他店舖的職員會「拉客」，職員說：「我帶你上去我們那裏做，我們還有抽獎。」記者再三推卻，才擺脫推銷的職員，按原定時間上去本身預約了的診所。

有其他牙科診所職員在電梯大堂外「拉客」，以優惠遊說記者放棄原有的預約。（王海圖攝）

麥芽牙科及格倫菲爾經常在香港賣廣告，兩間店舖面積大，裝修新淨。而深圳博愛曙光醫院是一間民營醫院，上到口腔科就看到工聯會、香港特區政府公務人員聯會、香港警司協會等多個香港工會招牌，裝潢同樣新淨企理。

三間診所檢查程序相若，全部先免費照X光，再見牙醫。

三醫生均建議即場剝近神經線智慧齒

在深圳看三間診所的醫生，都建議記者即場剝牙。

麥芽牙科牙醫稱，記者的四顆智慧齒，上排不複雜，下排「不簡單」，還要近「神經管」，可「現場」就拔牙。見完牙醫，有職員在報價時再遊說記者，稱該醫生「拔智齒確實是很厲害的，我們在院內拔不了的牙，都是找他去拔。」

麥芽牙科牙醫。（王海圖攝）

麥芽牙科的職員在報價時再遊說記者即日剝牙。（王海圖攝）

橫生齒近神經線 稱無難度無零風險

格倫菲爾牙醫稱，剝牙的方法是「『一啪』，開刀鑽入去、切開了牙齒就會出來了。」他剝的話最長30分鐘，對他來說「無風險」、「無難度」。

這牙醫又稱，記者近神經線的智慧齒是「擦邊球」：「『擦邊』，不是真正插在上面的，你這條是碰到一點點，這種最多是我超級大力地用力才會麻木，十日八日就會自行康復；右手邊就沒有風險」。

深圳博愛曙光醫院牙醫。（王海圖）

深圳博愛曙光醫院牙醫稱記者的智慧齒難拔，但可以即日拔牙。旁邊的助護就附和道：「就是難拔才遇到你（牙醫）」。

牙醫再遊說記者：「你得趕緊拔了，牙都擠到神經上面，今天要不然先拔一邊？」又稱是醫生「幫人拔過牙」、「醫生拔過這種牙，肯定跟你拔」。他再聲稱，拔牙是「微創」，「不怕」。

格倫菲爾牙醫。（王海圖攝）

是否發炎需「杜牙根」判斷不一

除了建議剝牙，有醫生還發現記者的門牙發炎，但「一排門牙、各自表述」。麥芽牙科稱，記者的下排門牙發炎，需要杜牙根：「要花幾個月時間慢慢換藥」，聲稱「不會痛」：「你這沒有神經 ，打不打麻藥都不痛，因為它發炎了，壞死了導致。」

格倫菲爾牙醫就稱，記者下排門牙有發炎，但不痛便可，無需額外治療。深圳博愛曙光醫院牙醫則稱，牙齒暫時沒問題。而香港牙醫則從未提過要杜牙根。

麥芽牙科牙醫開出X光掃瞄，稱下排門牙下方的位置「黑黑的」屬發炎，需要杜牙根治療。（王海圖攝）

記者實測港深兩地剝智慧齒收費（折合港幣） 牙醫診所 剝上排智慧齒（每隻） 剝下排近神經線智慧齒（每隻） 杜牙根（每隻） 補牙（每隻） 麥芽 677 2920 1145 免費 格倫菲爾 350 2100 - 220-570 深圳博愛 700 4100 - - 香港牙醫 2500 8500 - -

總收費香港需2萬 深圳最高9600元

三個深圳牙醫與香港牙醫都指出，記者的下排智慧齒近神經線，剝牙收費都會貴一點。總結收費，如果全部做診所要求的療程，折算成港元計算，香港剝四隻智慧齒要22,000元；深圳診所若按牙醫建議做所有療程，約6,000至9,600元。

中西區區議員、香港牙醫學會前會長陳建強。（湯致遠攝）

深圳勸即場剝牙 牙醫學會前會長質疑太趕急

這次實測除了價格參差，記者最大的感受是深圳診所不斷勸說即場剝一邊、上下兩隻智慧齒。

香港牙醫學會前會長陳建強說，剝智慧牙屬小手術：「多有經驗的醫生都不是一分鐘做到，我們要消毒、要準備手術房去做，就算有另一個指定空間去做，都要行去間房去做。」他質疑即場剝牙「會否好趕急」、「或有些步驟不是100分呢？」

陳建強又說，剝智慧齒需局部麻醉，但記者在深圳求醫的經驗，牙醫亦沒向記者解釋過手術風險。有人聲稱「無風險」、「不會痛」，陳建強則說，香港的牙醫一般都會向病人解釋手術的風險：「手術前後有何步驟、需否休息、要怎樣護理傷口，這樣講一次，再讓病人回去考慮清楚再回來，我覺得是完全正常及適當的做法。」

他認為清楚向病人解釋手術風險相當重要：「我們覺得很重要的叫做『informed consent』，意思即是說，病人手術前要簽的一張紙，我們提了病人手術過程、風險，完成了怎處理好傷口，這些我們每日都做。」他續說，如果零風險，不需要做這些東西。

王婆婆（中）北上，被遊說一次過植六隻牙，最後要全部取出，神經線永久受損。(資料圖片／林子慰攝)

香港牙醫學會：每月收四北上病人要「執手尾」

香港牙醫學會2026年7月公布，每位牙醫每個月都收到四個病人，因北上看牙要需要後續治療。

其中一名苦主王婆婆缺牙十多年，香港牙醫認為她不適合植牙，一直戴假牙，但是她到內地看牙時，被遊說植牙，更一次過植六隻。植體原來壓着了神經線，要全部取出。她的神經永久受損，現時只可以剪碎食物進食，下巴更加持續麻痺，要放棄唱歌的愛好。

2026年7月，執法人員在北角「深圳五園口腔」諮詢處內拘捕一名男子。(資料圖片／林振華攝)

深圳診所在港設諮詢處 涉非法行醫

香港牙醫學會7月亦揭發，有境外牙科連鎖店在香港設立諮詢處，有穿醫生袍職員診斷及提供治療建議，涉嫌在港非法行醫。

警方隨後拘捕一名72歲男子，指他涉「非法從事牙科執業」。深圳市衞健委向當地非公營醫療機構，發出風險提示函，稱行為嚴重威脅患者權益，各機構需引以為戒，在香港的活動要「自查自糾」。

油麻地格倫菲爾諮詢處的職員即場代為預約。（黃學潤攝）

駐港諮詢處重開 送免費券

這些設於地舖的諮詢處關閉了幾星期。記者8月再去，部份有再重開，更派「免費洗牙券」，即場代記者預約看牙。

格倫菲爾諮詢處的職員稱，檢查、洗牙、照X光均免費，着記者到時候帶優惠券去。職員有強調「這裏不看牙醫」、「這裏沒有牙醫」，「你會牙痛的話，就到時候檢查看一下，是不是可以補。」

港牙醫受規管 不可派免費券吸客

不過陳建強就說，派免費券其實都不行：「我好清晰地同大家講，如果有任何診所去派券，邀請人做這些那些，叫病人去做其他工序，即是引了病人去，這是牙醫管委會不允許的。」

可是，店舖派發的「免費券」是吸引港人北上看牙，不受牙醫管理委員會規管，陳建強形容是「漏洞」。

2024年5月7日，市民深夜在衞生署觀塘牙科診所排隊輪候於凌晨0時派發的街症籌號。（資料圖片／廖雁雄攝）

港牙醫短缺 公營排期時間長

深圳看牙成行成市，原因是香港看牙價錢貴及牙醫短缺。過去三年，香港的註冊牙醫人數分別為，2876、2942及2943人，即每1000名港人只有約0.4名牙醫。世界衛生組織統計工業化國家及地區平均數是0.5。

私人市場價錢貴，以記者剝智慧齒的報價經驗，剝一隻近神經線的智慧齒，甚至有機會過萬。如果普通市民想用公營服務，看衞生署牙醫的街症，可以上午上網抽籤預約，下午再看抽籤結果，抽最快的時段，但有機會抽不到。

2024年5月7日，市民深夜在衞生署觀塘牙科診所排隊輪候於凌晨0時派發的街症籌號。（資料圖片／廖雁雄攝）

衞生署的11間牙科診所面向普通市民開放的時段，每間每周只有一兩日的上午；長洲及大澳每月只開一個朝早。所有診所的名額，每周加起來有361個，好快一搶而空，其餘時段服務公務員及複診，以往市民要通宵排隊搶名額。

2024年12月開始轉為網上預約，由預約到見牙醫，轉介去政府專科照X光，要排大約一年；照完X光再排期做手術，又要等多一至兩年，這就是純公營免費的「代價」。

陳建強建議港人，建立恆常看牙習慣，不要到出事一刻才看牙；而針對境外牙醫在港落廣告，他期望政府可以盡快探討，如何規管境外醫療廣告。