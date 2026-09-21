蔡天鳳案｜3被告戴口罩分三排坐　百人到庭旁聽　蔡父亦現身法庭

名媛蔡天鳳於2023年疑遭殺害肢解，她的前夫鄺港智、前家翁鄺球和前大伯鄺港傑被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪。案件(HCCC198/2025)今（21日）在高等法院開庭處理法律爭議。法官亦頒令，傳媒不可報道在組成陪審團前，庭上聆訊內容，直至審訊結束。



三名被告今出庭均戴上口罩，分三排而坐。聆訊以英語進行，三名被告均戴上耳機，聆聽傳譯員的翻譯，表現平靜。



此外，今早約100名市民到法院旁聽。有旁聽人士指，因案件「太轟動」，所以特意到來旁聽，並於今早6時許到達法院排隊。蔡天鳳的父親今早亦有到法庭。



三名被告：前大伯鄺港傑（33歲，司機）、前家翁鄺球（67歲，退休人士）、前夫鄺港智（30歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。

蔡天鳳父親(右)到庭旁聽。(朱棨新攝)

首被告鄺港傑。(資料圖片)

次被告鄺球。(資料圖片)

第三被告鄺港智。(資料圖片)

死者蔡天鳳。(Abby Choi IG)

控辯大狀與法官全為外籍人士

控方由資深大律師郭莎樂（Charlotte Draycott）代表，鄺港傑由大律師Trevor Beel代表，鄺球由大律師戴偉奧（Oliver Davies）代表，鄺港智則由大律師安華暉（Andrew Raffell）代表。案件由暫委法官祁彥輝(Brian Keith)處理。

100名市民在輪候旁聽

除了審理案件的正庭外，司法機構另在庭外大堂位置開設延伸庭。案件今處理時，約有100名市民在庭外的延伸庭旁聽。同時，司法機構於另一樓層開設延伸庭。有旁聽人士指，因案件「太轟動」，所以特意到來旁聽，並於今早6時許到達高等法院排隊。

鄺氏兄弟穿西裝上庭

三名被告今均戴上口罩，鄺港智、鄺球和鄺港傑分別坐在犯人欄內的上、中、下排，犯人欄內則有5名懲教人員。鄺港智和鄺港傑均穿西裝和戴上眼鏡，未有打領帶，而光頭的鄺球則身穿白色T恤。案件以英語進行，三名被告均戴上耳機，聆聽傳譯員的翻譯。其中鄺港傑在聆訊時，有時雙手交叉放在胸前。