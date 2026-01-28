新「世一劍神」蔡俊彥：冀花劍隊7月世界劍擊錦標賽在港主場奪金

世界排名第一的香港花劍運動員蔡俊彥，本月11日與奧運金牌張家朗帶領男子花劍隊奪得世界盃巴黎站團體冠軍，另於個人賽摘銀。曾自言並非「穩陣」劍手的他，今季在已進行的三個分站比賽中，奪得兩金一銀成績。



蔡俊彥在巴黎賽後接受訪時表示，過去一年下了不少苦功改善臨場心態控制，努力已見成效，他亦開始感到自己可能是世界最強的劍手。他表示，經歷無數低潮和挫敗才成為「世一」令他更加沉穩，2月出戰都靈大獎賽，他會力爭金牌冀報答與他患難與共的意大利教練。



世界劍擊錦標賽將於7月在香港舉行，蔡俊彥希望花劍隊可以在主場奪金，未來團體的目標包括衝擊世界排名第一，出線洛杉磯奧運並奪取金牌。



香港男子花劍隊在世界盃巴黎站擊敗世界排名第二的美國奪得金牌，蔡俊彥（左二）是隊員之一。（國際劍擊總會圖片）

蔡俊彥（左一）繼在福崗站奪金後，再於巴黎摘下個人賽銀牌。（國際劍擊總會圖片）

2025年是蔡俊彥劍擊生涯的轉捩點。季初成績未如理想，甚至「爆冷」不入正賽，「I’m tired oflosing」不止一次出現於其社交媒體帖文。隨着在季尾連贏上海大獎賽、亞洲錦標賽及世界錦標賽，他終於登上世界排名第一，實現成為全職運動員的終極目標。

成為「世一」後，他不時懷疑自己是否值得這個榮譽。直至12月在世界盃福崗站的準決賽以15比4大勝當時世界排名第五的世界排名第五的美國名將陳海翔，以及在決賽以15比9再挫世錦賽亞軍俄羅斯劍手Borodachev，奪得首個世界盃分站個人冠軍後，他第一次感覺自己真的可能是現階段全世界最強的劍手。蔡俊彥覺得現時自己的狀態頗佳，今年將會以在每一站比賽衝擊獎牌為目標。

於上海大獎賽擊敗意大利前世界冠軍蔡俊彥，奪得首面個人世界排名賽金牌。（國際劍擊總會圖片）

蔡俊彥在世界盃福崗站，再次擊敗世界錦標賽決賽對手Borodachev。(國際劍擊總會圖片)

在巴黎站個人決賽，蔡再遇曾被他「大炒」的陳海翔，但未能延續福崗站的勇態，被對手以15比11成功復仇。蔡俊彥覺得這少許反映他的表現仍有不穩，但能夠及時做好調整，便能扭轉局面。

在個人決賽失利後，蔡俊彥做了大量功課作檢討和部署。翌日在團體決賽「守尾門」再與陳海翔對決時，他用了18秒便打出5比0，助港隊以45比38勝出，他說事前沒想過可以這樣擊敗對手。能夠成功，他相信與自己對劍擊有更透徹的了解，以及加強了臨場心態控制和適應能力有關。

「以往覺得表現不穩定就是自己技術不夠，要練到好似隻牛一樣，再努力些練。現在發覺在某些戰術上作調動就會有很大分別，這個方向比以前正確得多。」他又說：「我本身是一個喜歡計劃所有事情的人，以致自己在察覺臨場變化方面做得不夠好。這一年我意識到這個問題，亦花了很多很多工夫去正視，現在就見到成效。」

在今次團體決賽中，蔡俊彥頭兩局也未能取得正分，他坦言打得並不好。他說以前一場打得不好，兩場打得不好，第三場便會有點崩潰。然而，這幾年積累的經驗令他清楚知道只要有適當的適應能力，即使頭兩場打得不好，第三場亦可以調整過來。今次能夠在最終局以5比0擊敗陳海翔報回個人決賽一戰之仇。

蔡俊彥（左）對陳海翔（右）。（國際劍擊總會圖片）

法國籍主教練Gregory Koenig自2018年帶領香港男子花劍隊，蔡俊彥說今次能夠與隊友在教練的家奪金，覺得特別有意義和開心。

蔡俊彥的劍擊和體能教練Maurizio Zomparelli是意大利人，曾執教意大利、俄羅斯及美國等頂級強隊。這位教練給運動員的訓練非常艱辛，蔡曾撰文形容教練是「惡夢的根源」，不過亦因為這些高強度訓練，令他在各方面的表現也得到提升。

蔡俊彥最感激教練在其低潮時陪伴在旁，他去年5月在世界盃溫哥華站再遇滑鐵盧未能晉級正賽，萌生放棄餘下比賽的念頭，幸得教練不斷安慰和鼓勵，令他繼續堅持。

Maurizio（左）和另一意大利教練Giacomo為鼓勵蔡俊彥，承諾如果他在上海大獎賽有好表現，便把頭髮和鬍鬚染成粉紅色，最終「找數」。（圖：ryanchoiiiii）

以往在意大利打比賽，蔡俊彥心裏也希望能夠奪得獎牌送給教練，但無奈每次也打得不好。都靈大奬將於2月舉行，今年帶着「世一」銜頭重返意大利，他希望能夠實現願望：「在巴黎（個人）決賽輸了後，我立即對意大利教練說下次我們便會贏，希望下次就是都靈大獎賽。」

蔡俊彥在意大利教練Maurizio Zomparelli鼓勵下繼續比賽，最終成為首個奪得世界錦標賽冠軍的香港劍手。（中國香港劍擊總會圖片）

蔡俊彥的劍擊生涯從不是一帆風順。東京奧運時他位列世界第八，是有望衝擊獎牌的港隊「一哥」。無奈在資格賽表現出色的他，於正式比賽當日發揮未如理想，個人賽16強出局，就連原本擅長的團體賽表現亦欠佳。網上有人質疑他「不懂打劍」，甚至是港隊最弱的一個。

在東奧後陷入低潮的他，以在巴黎奧運奪取獎牌為重新奮鬥目標，可惜港隊未能出線，唯一的個人賽席位由當時排名更高的張家朗取得。失落巴黎奧運後他再調整心態，期望在新的賽季有好表現，怎料成績卻比以前更差。直至上海大獎賽才來一次「大爆發」，連奪三個大賽冠軍。

縱然受盡低潮和挫敗的打擊，蔡俊彥認為這條路才最適合他，「現在有很多不同的經歷才走到這個位置，所以迎接一切事物時心態也會更加沉穩。假如設我在東奧時已取得金牌，人可能會容易輕浮，所以我覺得一切也是最好的安排。」設我在東奧時已取得金牌，人可能會容易輕浮，所以我覺得一切也是最好的安排。」

蔡俊彥的劍擊生涯從不是一帆風順。（中國香港劍擊總會圖片）

除了蔡俊彥和張家朗，林浩朗及鄭鐵男在巴黎站亦表現出色。18歲的林浩朗在決賽時，以８比1大勝世界排名第八的美國劍手Itkin。這名小將的教練正正是蔡俊彥。「能夠與自己的學生做隊友真是一件很難忘的事，他真的打得很好。我做了他教練五、六年，我第一次跟他說I’m so proud of you。」

蔡俊彥認為林浩朗、鄭鐵男、何承謙、梁千雨等年輕隊員也很有潛質，希望他們能保持好表現和信心，繼續突破。

蔡俊彥（右）期望能與林浩朗（左）一同出戰洛杉磯奧運。（中國香港劍擊總會圖片）

世界劍擊錦標賽將於7月在香港舉行，蔡俊彥希望花劍隊可以在主場奪金。在巴黎奪冠後，港隊的團體世界排名由第七升至第五位，位名列意大利、美國、法國及日本之後。

蔡俊彥表示，未來團體的目標包括衝擊世界排名第一，出線洛杉磯奧運並奪取金牌。他表示，巴黎的勝仗是一支很大很大的強心針，劍隊亦已等了這天很久很久。因為近兩年團體賽成績也不太如意，這面金牌再次證明他們絕對有機會達成以上的目標。

被問到今次夥拍兩名年輕小將也能有此佳績，對出線奧運團體賽的信心時，28歲的蔡俊彥笑言「隊中有四個很年輕的選手」。然而，他也意識到自己和張家朗已是隊中最大的師兄，終有一日會退下來。在退役前，他會盡全力培育新一代劍手，亦相信花劍隊可順利接棒。

「我和張家朗已夾了很多次，大家也清楚對方需要甚麼。我們的默契已頗鞏固，細的劍手入到這個團隊也不會覺得很陌生。我們會幫他們，他們見到我和家朗之間的互動也會清楚在團隊中有哪些說話應該說，哪些態度應該有，加上他們的學習能力也很快，我們的階梯會接得很好。」

蔡俊彥希望花劍隊可以在7月於香港舉行的世界劍擊錦標賽將，主場奪金。（中國香港劍擊總會圖片）

（撰文：葉翠瑩；圖片：國際劍擊總會）