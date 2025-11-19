科大醫學院｜陸志聰指醫科生須掌廣東話　毋須強制畢業後留港年期

科大成功申辦本港第三間醫學院，預計於2028年招收首批50名醫科生，2032年開始實習。前港島東聯網總監陸志聰今早（19日）在電台節目中表示，科大在資金及創新能力上具有明顯優勢。



至於對學生的要求，他認為醫科生有必要掌握基本廣東話，方便與病人溝通；若政府有政策配合，令香港發展成國際醫療創新樞紐，不必行政硬性規定畢業生留港，他們也會願意在香港發展。



香港科技大學獲選申辦第三間醫學院，預計於2028年招收首批50名醫科生，2032年開始實習。（資料圖片）

陸志聰在港台節目《千禧年代》中說，科大獲選申辦本港第三間醫學院對香港醫療發展而言是好消息。他指出，政府希望將香港打造成為國際醫療及研究創新中心，而科技大學在這方面有明顯優勢，加上資金雄厚，對本港醫療發展將有積極作用。

至於收生要求，如錄取非本地生的比例、語言及畢業後留港等，他認為醫科生有必要掌握基本廣東話，因要與病人溝通。至於畢業後留港期，陸志聰指若政府有政策配合，令香港發展成國際醫療創新樞紐，無需依賴行政措施強行規定醫生留港年限，醫生亦會自願選擇在香港發展。

醫管局港島東醫院聯網前總監陸志聰。（資料圖片）

病人組織倡一成學額可取錄非本地生

病人政策連線主席林志釉在同一節目中提到，科大醫學院的「第二學位」課程將吸引已完成首個學位的學生，這些學生更具責任感，留港服務的可能性也較高。他又建議，招生條件應該謹慎設計，避免限制學生的選擇。林志釉還期望，醫學院在2028年取錄首批學生後，逐步調整招生名額，建議將約90%的學額預留給本地學生，以促進本地醫療服務，而剩餘的名額則分配給內地及海外學生。

立法會議員梁熙亦說，招收非本地生有助於吸納多種背景，拓展學生的國際視野，並促進科研合作。他提到新加坡和澳洲的類似政策，建議研究畢業生在接受政府資助後，畢業後需在當地醫療機構服務一段時間，回饋社會，同時緩解醫療人手不足問題。