名古屋亞運武術｜沈曉榆專注長拳衝金　劉子龍再戰亞運求無憾

武術是中國國技，地位難以撼動，每屆亞運會武術是中國隊的獎牌庫。中國隊未有派員參加長拳，變成爭金的大好機會。上年連贏世界運動會及世界武術錦標賽冠軍的香港代表沈曉榆，今屆專注長拳，力爭踏上頒獎台最高一級。

攝影：趙子晉



（趙子晉攝）

上屆杭州亞運摘2銀1銅的武術港隊，今屆派出6男4女角逐亞運，當中不乏世界冠軍，包括上年稱霸世界錦標賽女子長拳的沈曉榆（Lydia）。沈曉榆以往慣常出戰長拳、劍術、槍術，今屆特意專注長拳，而女子長拳並沒有中國選手參賽，是沈曉榆衝擊獎牌的大好機會。

「沒有中國隊是專注長拳的一大原因....」沈曉榆坦言，報名前大概知道中國隊不參與長拳，變相一眾選手機會均等，對沈曉榆是動力也是壓力，「既是壓力也是動力，畢竟機會擺在眼前，沒理由不去嘗試.....」

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即使沒有中國隊，沈曉榆不認為爭金難度變得輕易，「武術在亞洲強手林立，亞運水平相當高，甚至比世錦賽更困難。就算沒有中國隊，競爭同樣激烈，而對手們也是熟口熟面，大家實力旗鼓相當，像是神仙打架一樣。」

沈曉榆上年戰績亮眼，先在世運會奪金，然後再稱霸世界錦標賽，獎牌是實力的最佳憑證，但兩個冠軍不多不少增加沈曉榆的包袱，「世界冠軍、世運金牌等頭銜難免增加包袱，像是背負更多別人的期望而戰，感覺就像贏得世界賽、世運會，亞運會的金牌應該手到拿來，但比賽從來沒有穩贏，講求臨場發揮，加上武術的亞運獎牌是不少運動員的目標，只好不要想太多，專注在自己的表現。」

（趙子晉攝）

名古屋亞運不經不覺已是沈曉榆第三次出戰亞運，賽場經驗增多，看獎牌也變得更淡然，「不少運動員害怕失手，擔心失去獎牌，就算失獎牌也不是世界末日，運動員生涯不是明天終結，看開一點自然化解壓力。」

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劉子龍再戰亞運求不留遺憾

今屆6名男子代表中，26歲的劉子龍是唯一擁有亞運經驗的運動員，他坦言相隔兩屆心態差距甚大，「我在2019年升上成年組，杭州亞運是疫情後首個大賽，當時只想衝牌，最後失誤收場。今屆再度參賽，更渴望在亞運舞台創一番事業，給自己一個交代，畢竟參加亞運機會難得，如今處於運動員的黃金年齡，我不想留有遺憾，力爭突破。」

出戰男子南拳南棍全能的劉子龍，上年在世界錦標賽南棍奪冠，南拳摘銀，加上今年世界盃封王，每次佳績也是對他的強心針，而亞運舞台強手林立，以獎牌為目標外，劉子龍更希望不留任何遺憾。

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