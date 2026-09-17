名古屋亞運開幕禮︱港隊由武術代表沈曉榆、3人籃球楊博文任旗手

撰文：吳慕兒
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2026愛知．名古屋亞運會在9月19日正式開幕，中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）公布，香港代表團會由武術代表沈曉榆及3人籃球運動員楊博文擔任開幕禮持旗手。

名古屋亞運開幕禮︱港隊由武術代表沈曉榆擔任持旗手。（資料圖片／趙子晉攝）

第20屆亞運會在2026年9月19日至10月4日舉行，香港派出超過800人代表團出戰，成員包括參與38個體育項目共約580名運動員，當中板網球、現代五項和摔跤三項，為港隊首度出戰亞運。 港隊成員近日陸續抵達當地，代表團部分成員今早（17日）在名古屋出席升旗及歡迎儀式，團長黃寶基公布， 武術代表沈曉榆及3人籃球運動員楊博文擔任開幕禮持旗手。

名古屋亞運開幕禮︱港隊另一持旗手為3人籃球代表楊博文。（資料圖片／趙子晉攝）
名古屋亞運開幕禮︱香港代表團部分成員今早（17日）在名古屋出席升旗及歡迎儀式。（港協暨奧委會提供）

沈曉榆去年在國際賽事屢創佳績，先後勇奪2025世界運動會女子長拳劍術槍術全能金牌，以及世界武術錦標賽女子長拳金牌，今屆第三度出戰亞運，是港隊一大金牌希望。楊博文去年以香港男子U22（22歲以下組）代表隊隊長身分出戰第15屆全國運動會，今年亦代表港隊出戰國際籃球聯會（FIBA）2029亞洲盃外圍賽預賽。

2026名古屋亞運開幕禮資訊

日期：2026年9月19日（周六）
時間：日本時間下午6時（香港時間下午5時）
地點：日本愛知縣名古屋市帕洛瑪瑞穗體育場（Paloma Mizuho Stadium）
主題：和諧心跳（旨在展現人和地方文化及科技之間的連結，象徵亞洲各地運動員心與心相連）
總導演：堤幸彥

2026名古屋亞運開幕禮直播資訊

2026年9月19日
下午4時開始
Hoy TV 77台免費直播

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