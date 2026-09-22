防圍標｜發展局推全新預審名單制度　一文看清新舊制防腐監管分別

發展局擬針對舊樓維修工程推出全新的支援服務「預審名單」，全面替換「樓宇更新大行動 2.0」（第3輪）舊有制度。新機制在名單結構、職能分工、審批準則以及監督退場等層面均作出大幅調整，藉此加強工程監管，杜絕過去「一條龍」監控下潛在的利益衝突。



【施政報告2026／首份五年規劃】政府9月16日公布新一份施政報告及首份五年規劃，社會關注會否推出更多措施打擊圍標。（資料圖片／方承恩攝）

新預審名單涵驗樓顧問、監工顧問及承建商

在舊有的「樓宇更新大行動2.0」制度下，預審名單僅分為「維修顧問」及「承建商」兩張名單，過往由同一個顧問包辦由驗樓、草擬標書至監督施工的整個項目。

新制度則把名單精細拆分為「驗樓顧問」、「監工顧問」及「承建商」三張名單，將驗樓、草擬標書與監工、施工三種角色徹底分開，驗樓與監工職能分拆由不同專業人士擔任，確保權力制衡，避免出現利益衝突。

新制下市建局聯同多個部門審批名單

審批與資格評核方面，舊制主要依賴顧問及承建商自我申報於政府部門的註冊資格，市建局缺乏調查權力以核實資料真偽。新制度則由市建局聯同9個政府部門及6個專業團體，從「技術能力」、「誠信操守」、「財務能力」及「過往表現」四大範疇聯手審批，並首度採用AI人工知能科技輔助篩查。

新制對各崗位的技術能力均有明確要求，在誠信及背景審查上，過往僅需申報五年內無誠信罪行定罪紀錄；新制則要求通過執法機構背景審查，申請者過去三年不得有誠信罪行定罪，且當前不得有誠信罪行被檢控。

2026年1月14日的，立法會討論有關大埔宏福苑火災後支援及重建工作的議案，發展局局長甯漢豪陳辭時指，當局會研究革新招標妥，包括制定嚴謹預審名單，引入有力的除名安排等。（資料圖片／鄭子峰攝）

收緊資格要求、增設財務門檻

此外，新制首度增設財務門檻，要求公司不得處於破產或清盤狀態或面臨相關程序，承建商的營運資金與業務資本最低門檻不得少於20萬元。過往舊制僅要求五年內無導致死亡或嚴重傷害的安全定罪，新制則大為收緊，規定一年內不得被暫停或撤銷註冊，且地盤安全定罪不得達4次或以上、僱傭相關罪行及聘用非法勞工定罪各自不得達3次或以上，亦不得違反屋宇署、消防處或機電工程署相關條例，或遭相關專業學會紀律處分。

監管與維護機制方面，舊制採取每年由公司自我申報更新資料的方式，市建局按公開資料調整名單。新制度將成立「表現評核小組」定期審核工程表現，作為日後留任名單的考量，並改為每兩年全面檢視一次，所有單位須重新遞交資料審核。

在懲處機制上，新制詳細列明暫停資格與除名條件。若涉嫌誠信罪行被檢控、涉及重大地盤事故、履行項目表現欠佳或履職能力成疑，將被暫停預審資格；若因誠信罪行被定罪、提供虛假聲明或被撤銷註冊資格者，則會直接被除名。同時，新舊制度均保留覆核機制，申請者或公司若被拒加入、被暫停資格或除名，均可提出覆核申訴。