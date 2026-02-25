財政預算案｜加強版招標妥加入保障業主條文　訂顧問公司預審名單

財政司司長陳茂波今日（25日）發表新一份財政預算案，指將向市建局撥款三億元，推出加強版「招標妥」及資助業主使用「招標妥」的收費服務。消息指，由於加強版「招標妥」並非市建局平常「做開」的工作，故三億中的一億是「啟動基金」，用作籌組加強版「招標妥」的團隊，初步預計會聘請90至100人，包括法律、會計顧問、解說專員等。至於另外兩億將用作向業主提供資助，鼓勵他們使用「招標妥」收費服務。



消息又指，加強版「招標妥」除了會為領取市建局資助的樓宇法團評標外，亦會考慮在招標時為業主加入更多保障他們的條文，亦會就大維修顧問公司、承建商訂「預審名單」。



財政司司長陳茂波到立法會公布新一份財政預算案。（梁鵬威攝）

將籌組新團隊 不排除成立新公司

消息人士指，三億元當中，有一億元是「啟動基金」，用作籌組加強版「招標妥」的團隊，初步預計會聘請90至100人，包括法律、會計顧問、解說專員等。消息人士解釋，市建局及當局都認為，加強版「招標妥」並非市建局平常「做開」的工作，為保持獨立性、客觀，應該與市建局本身「𠝹開」、「清清楚楚」，故傾向籌組專責的新團隊。

至於會否就此成立新公司，消息人士不排除可能，但強調仍有待商討；若最終成真，董事局會有政府成員。當局又指，預計今年五月會到立法會交代方向，期望年內推出加強版「招標妥」平台。

加入保障業主條文 就顧問公司訂「預審名單」

消息又指，加強版「招標妥」除了會為領取市建局資助的樓宇法團評標外，亦會考慮在招標時為業主加入更多保障他們的條文，為他們制訂範本等，希望加強業主們的信心。

加強版「招標妥」同時會就大維修顧問公司、承建商訂「預審名單」。消息人士指，名單會檢視顧問公司、承建商過去有否不良紀錄，並會設除名機制，若涉及嚴重不當如貪污、圍標等，或會永久除名。為防止「借屍還魂」情況，當局會考慮在清單中審視公司負責人的紀錄。

有兩億元將用作向業主提供資助 鼓勵他們使用「招標妥」收費服務

惟消息人士坦言，圍標問題難完全杜絕，政府的不同措施以及執法行動，是「組合拳」，致在在盡可能減少圍標。

至於另外兩億元將用作向業主提供資助，鼓勵他們使用「招標妥」收費服務。消息人士指，2017年政府撥款三億元用於這方面工作，至今已批出4,400宗申請，該筆款項現時餘額為1.45億元。

